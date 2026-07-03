Kolombiya - Gana | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Afrika temsilcisi Gana ise zorlu grup aşamasının ardından en iyi üçüncüler kontenjanından eleme turuna kalmayı başardı. Son 32 turunda güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefleyen Gana, Dünya Kupası macerasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

James Rodriguez

TARİHTE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Kolombiya ile Gana, A Milli Takım düzeyinde tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İstatistikler ise Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğüne işaret ediyor. Kolombiya, Dünya Kupası tarihinde Afrika temsilcilerine karşı oynadığı beş maçın dördünü kazanırken, Gana ise Güney Amerika ekipleriyle oynadığı üç Dünya Kupası karşılaşmasının tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik mücadelede kazanan taraf adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam edecek.