Kolombiya - Gana | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geliyor. Kansas City Stadyumu'ndaki kritik randevuyu kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Kolombiya ile Gana, son 16 bileti için sahaya çıkıyor.
CANLI TAKİP
Kolombiya - Gana maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
KOLOMBİYA:
GANA:
KOLOMBİYA NAMAĞLUP GELDİ
Güney Amerika temsilcisi Kolombiya, grup aşamasında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. Grubundaki son maçta Portekiz ile berabere kalan Kolombiya, grup etabını namağlup lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Moral depolayan Kolombiyalılar, son 16 biletini alarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor.
GANA SÜRPRİZ PEŞİNDE
Afrika temsilcisi Gana ise zorlu grup aşamasının ardından en iyi üçüncüler kontenjanından eleme turuna kalmayı başardı. Son 32 turunda güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefleyen Gana, Dünya Kupası macerasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
TARİHTE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Kolombiya ile Gana, A Milli Takım düzeyinde tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İstatistikler ise Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğüne işaret ediyor. Kolombiya, Dünya Kupası tarihinde Afrika temsilcilerine karşı oynadığı beş maçın dördünü kazanırken, Gana ise Güney Amerika ekipleriyle oynadığı üç Dünya Kupası karşılaşmasının tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Bu kritik mücadelede kazanan taraf adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam edecek.
RAKİP İSVİÇRE
Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki mücadeleden galip ayrılan taraf, son 16 turuna adını yazdıracak. Bu turdaki rakibi ise Cezayir'i eleyen İsviçre olacak.