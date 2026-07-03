Jürgen Klopp Almanya için hazır kıta: Görüştüm ama kontratım var
Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Alman Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Red Bull ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatırken göreve hazır olduğunu söyledi.
Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü merak konusu olurken, Jürgen Klopp sessizliğini bozdu.
Deneyimli çalıştırıcı, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ile temas halinde olduğunu doğruladı.
"GÖRÜŞMELERİ DOĞRULAYABİLİRİM"
Jürgen Klopp, Alman Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Evet, görüşmeleri doğrulayabilirim. Her şey oldukça hızlı gelişti. Julian istifa etti. Alman Futbol Federasyonu bir halef arıyor ve benimle görüşmeler yapıyorlar."
RED BULL SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI
Şu anda Red Bull'da futbol direktörü olarak görev yapan Klopp, mevcut sözleşmesine dikkat çekti.
"Zaman alacak. Red Bull ile sözleşmem var. Görüşmelere ilgi duyduğumu söyledim. Görüşmeler yoğun geçecek çünkü mesele sadece Julian Nagelsmann değil." dedi.
"OLIVER MINTZLAFF İLE DE KONUŞMAM GEREKİYOR"
Klopp, sürecin yalnızca DFB ile yapılacak görüşmelerden ibaret olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Ayrıca işverenim Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Birkaç konuyu zaten görüştük. Sanırım itiraz etmeyecektir. 19 aydır orada çalışıyorum ve oldukça stresli bir dönem geçirdim."
"HAZIRIM" MESAJI
MagentaTV'ye konuşan Alman teknik adam, milli takım görevine hazır olduğunu vurguladı.
"Hazırım. Müzakereler başlar başlamaz daha hızlı düşünmeye başlıyoruz. Durumu kökten değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanan Klopp'un açıklamaları Almanya'da geniş yankı uyandırdı.
Alman Futbol Federasyonu'nun, Jürgen Klopp ile gerçekleştireceği görüşmelerin ardından teknik direktör konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor.