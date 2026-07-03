Jürgen Klopp Almanya için hazır kıta: Görüştüm ama kontratım var

Jürgen Klopp'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi de bulunuyor

"OLIVER MINTZLAFF İLE DE KONUŞMAM GEREKİYOR"

Klopp, sürecin yalnızca DFB ile yapılacak görüşmelerden ibaret olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıca işverenim Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Birkaç konuyu zaten görüştük. Sanırım itiraz etmeyecektir. 19 aydır orada çalışıyorum ve oldukça stresli bir dönem geçirdim."