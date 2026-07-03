CANLI YAYIN
Geri

Jürgen Klopp Almanya için hazır kıta: Görüştüm ama kontratım var

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Alman Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Red Bull ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatırken göreve hazır olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
Jürgen Klopp Almanya için hazır kıta: Görüştüm ama kontratım var

Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü merak konusu olurken, Jürgen Klopp sessizliğini bozdu.

Deneyimli çalıştırıcı, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ile temas halinde olduğunu doğruladı.

Jürgen Klopp, Almanya Futbol Federasyonu ile görüştüğünü açıkladıJürgen Klopp, Almanya Futbol Federasyonu ile görüştüğünü açıkladı

"GÖRÜŞMELERİ DOĞRULAYABİLİRİM"

Jürgen Klopp, Alman Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Evet, görüşmeleri doğrulayabilirim. Her şey oldukça hızlı gelişti. Julian istifa etti. Alman Futbol Federasyonu bir halef arıyor ve benimle görüşmeler yapıyorlar."

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Jürgen Klopp son olarak Liverpool'da çalıştıJürgen Klopp son olarak Liverpool'da çalıştı

RED BULL SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI

Şu anda Red Bull'da futbol direktörü olarak görev yapan Klopp, mevcut sözleşmesine dikkat çekti.

"Zaman alacak. Red Bull ile sözleşmem var. Görüşmelere ilgi duyduğumu söyledim. Görüşmeler yoğun geçecek çünkü mesele sadece Julian Nagelsmann değil." dedi.

Jürgen Klopp'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi de bulunuyorJürgen Klopp'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi de bulunuyor

"OLIVER MINTZLAFF İLE DE KONUŞMAM GEREKİYOR"

Klopp, sürecin yalnızca DFB ile yapılacak görüşmelerden ibaret olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıca işverenim Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Birkaç konuyu zaten görüştük. Sanırım itiraz etmeyecektir. 19 aydır orada çalışıyorum ve oldukça stresli bir dönem geçirdim."

Jürgen Klopp şu anda RB Group için çalışıyorJürgen Klopp şu anda RB Group için çalışıyor

"HAZIRIM" MESAJI

MagentaTV'ye konuşan Alman teknik adam, milli takım görevine hazır olduğunu vurguladı.

"Hazırım. Müzakereler başlar başlamaz daha hızlı düşünmeye başlıyoruz. Durumu kökten değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanan Klopp'un açıklamaları Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Alman Futbol Federasyonu'nun, Jürgen Klopp ile gerçekleştireceği görüşmelerin ardından teknik direktör konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor.

Hepsi aynı üzüntüyü yaşadı! 2026 FIFA Dünya Kupasından elenen takımlar belli olduHepsi aynı üzüntüyü yaşadı! 2026 FIFA Dünya Kupasından elenen takımlar belli oldu
Hepsi aynı üzüntüyü yaşadı! 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen takımlar belli oldu

Okan Buruk'tan transfer için flaş sözler: Daha sakin ve planlı olacağız
SONRAKİ HABER

Okan Buruk'tan transfer için flaş sözler

 Avustralya veda etti! Mısır penaltılarla Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
ÖNCEKİ HABER

Mısır son 16'da!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler