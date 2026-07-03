Okan Buruk'tan transfer için flaş sözler: Daha sakin ve planlı olacağız
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi"nde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon hedeflerini açıkladı. Başkan Dursun Özbek ise transfer çalışmaları ve UEFA Şampiyonlar Ligi planlamasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerini bir araya getirdi.
Geceye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, efsane teknik adam Fatih Terim, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün katıldı.
"HEDEFİMİZ BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK"
Üst üste dört kez şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Okan Buruk, yeni sezon hedeflerini şu sözlerle açıkladı:
"Bugün güzel bir organizasyon olacak. Hedefimiz beşinci şampiyonluk ve yine rekorlar. Avrupa'da da başarı. İnşallah ona ulaşmak için çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde lige hazırlanacağız."
TRANSFER VE YABANCI KURALI MESAJI
Yeni sezon planlamasına da değinen Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda. Bize her zaman destek veriyorlar. İnşallah aynı duygu ve tutkuyu devam ettireceğiz. Yabancı kuralının belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı ama bununla ilgili de bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız."
"Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncumuz var. Kadromuzu görüp özellikle önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz ancak bu yıl geçen yıllara göre daha sakin ve planlı hareket edeceğiz. Özellikle genç ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz."
DURSUN ÖZBEK: ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLANIYORUZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
"Gecede 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Geçen yılki takımımızı koruyoruz. Hocamız ve teknik ekibimizle birlikte eksiklerimizi transfer döneminde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz sonuçları almak için hazırlık yapıyoruz. Bugün de doyasıya kutlama yapacağız." dedi.