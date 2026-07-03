Okan Buruk'tan transfer için flaş sözler: Daha sakin ve planlı olacağız

"Bugün güzel bir organizasyon olacak. Hedefimiz beşinci şampiyonluk ve yine rekorlar. Avrupa'da da başarı. İnşallah ona ulaşmak için çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde lige hazırlanacağız."

Üst üste dört kez şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Okan Buruk, yeni sezon hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi

TRANSFER VE YABANCI KURALI MESAJI

Yeni sezon planlamasına da değinen Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda. Bize her zaman destek veriyorlar. İnşallah aynı duygu ve tutkuyu devam ettireceğiz. Yabancı kuralının belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı ama bununla ilgili de bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız."

"Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncumuz var. Kadromuzu görüp özellikle önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz ancak bu yıl geçen yıllara göre daha sakin ve planlı hareket edeceğiz. Özellikle genç ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz."

DURSUN ÖZBEK: ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLANIYORUZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"Gecede 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Geçen yılki takımımızı koruyoruz. Hocamız ve teknik ekibimizle birlikte eksiklerimizi transfer döneminde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz sonuçları almak için hazırlık yapıyoruz. Bugün de doyasıya kutlama yapacağız." dedi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray