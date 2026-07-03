Avustralya - Mısır | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Irankunda Avusturya'nın en önemli kozlarından biri MISIR NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM ETTİ Mısır ise grup aşamasına Belçika ile 1-1 berabere kalarak başladı. İkinci maçında Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup eden Afrika temsilcisi, son karşılaşmada İran ile 1-1 berabere kaldı. Grubu 5 puanla tamamlayan Mısır, gol averajıyla ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükseldi.

Mohamed Salah ülkesi için gol atmak için sahada SALAH EN BÜYÜK KOZ Mısır'ın en önemli silahı takım kaptanı Mohamed Salah olacak. Deneyimli yıldızın yanı sıra Omar Marmoush ve Mostafa Mohamed de hücum hattında takımının skor yükünü çeken isimler arasında yer alıyor. Avustralya cephesinde ise Jackson Irvine, Craig Goodwin, Martin Boyle ve Kusini Yengi, Tony Popovic'in en güvendiği oyuncular olarak öne çıkıyor.