Avustralya - Mısır | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 32 Turu heyecanı devam ediyor. Milli takımımızın da bulunduğu D Grubu'ndan 32 takım arasına kalan Avustralya, Mısır ile karşı karşıya geliyor. İki takım da yoluna devam etmek amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır karşı karşıya geliyor. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Uruguay Futbol Federasyonu'ndan Gustavo Tejera yönetiyor. Kazanan ekip, son 16 turunda Arjantin - Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
CANLI TAKİP
Avustralya - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Avustralya: Patrick Beach, Jordan Bos, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato, Nestory Irankunda.
Mısır: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez, Hamdy Fathy, Marwan Attia, Emam Ashour, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, Mohamed Salah, Omar Marmoush.
AVUSTRALYA İKİNCİ SIRADAN ÇIKTI
Tony Popovic yönetimindeki Avustralya, turnuvaya A Milli Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup ederek başladı. İkinci maçında ABD'ye aynı skorla kaybeden Kangurular, grup aşamasındaki son karşılaşmada Paraguay ile golsüz berabere kaldı.
Topladığı 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan Avustralya, adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.
MISIR NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM ETTİ
Mısır ise grup aşamasına Belçika ile 1-1 berabere kalarak başladı. İkinci maçında Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup eden Afrika temsilcisi, son karşılaşmada İran ile 1-1 berabere kaldı.
Grubu 5 puanla tamamlayan Mısır, gol averajıyla ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükseldi.
SALAH EN BÜYÜK KOZ
Mısır'ın en önemli silahı takım kaptanı Mohamed Salah olacak. Deneyimli yıldızın yanı sıra Omar Marmoush ve Mostafa Mohamed de hücum hattında takımının skor yükünü çeken isimler arasında yer alıyor.
Avustralya cephesinde ise Jackson Irvine, Craig Goodwin, Martin Boyle ve Kusini Yengi, Tony Popovic'in en güvendiği oyuncular olarak öne çıkıyor.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Kaybeden ekip ise 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda edecek. Turlayan takım, Arjantin - Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.