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İsviçre - Cezayir | 2026 Dünya Kupası CANLI

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. İsviçre ile Cezayir adını son 16 turuna yazdırmak için mücadele veriyor. İki ülke de kazanarak yoluna devam etmek amacında. Kazananın rakibi ise Kolombiya - Gana eşleşmesinin galibi olacak. Mücadeleyi skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

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İsviçre - Cezayir | 2026 Dünya Kupası CANLI

Milyonların takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası nefes kesiyor. Son 32 turu heyecanının yaşandığı turnuvada İsviçre ve Cezayir karşı karşıya geliyor. Murat Yakın'ın öğrencileri yürüyüşünü sürdürmek, Çöl Tilkileri ise Afrika'daki takımlar arasında en üst seviyeyi alabilmek adına önemli bir adım atmak amacında.

Mücadeleyi Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Yael Falcon yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Maximiliano Del Yesso ve Facundo Rodriguez üstleniyor.

İsviçre - Cezayir | 2026 Dünya Kupası CANLI-1

CANLI TAKİP

İsviçre - Cezayir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İsviçre: Gregor Kobel, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Denis Zakaria, Remo Freuler, Johan Manzambi, Granit Xhaka, Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas.

Cezayir: Luca Zidane, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Nabil Bentaleb, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza

Dan Ndoye ve Breel Embolo'nun gol sevinciDan Ndoye ve Breel Embolo'nun gol sevinci

İSVİÇRE B GRUBU'NDA ZİRVEYE ÇIKTI

İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada, Bosna-Hersek ve Katar ile mücadele etti. Turnuvaya Katar karşısında başlayan Avrupa temsilcisi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk maçta son bölümde istediği üstünlüğü koruyamayan İsviçre, buna rağmen gruba puanla giriş yaptı.

İkinci karşılaşmada Bosna-Hersek karşısına çıkan İsviçre, oyun kontrolünü eline aldı ve rakibini 4-1 mağlup etti. Bu sonuç, İsviçre'nin gruptaki dengeleri lehine çevirmesini sağladı. Hücumda üretken, savunmada ise daha dengeli bir görüntü veren ekip, liderlik yarışında önemli avantaj yakaladı.

Grubun son maçında Kanada ile karşılaşan İsviçre, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran İsviçre, B Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve son 32 turuna lider olarak yükseldi.

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GOL

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CEZAYİR ZORLU GRUPTAN ÇIKMAYI BAŞARDI

Cezayir, 2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Ürdün ile karşı karşıya geldi. Afrika temsilcisi, turnuvaya Arjantin maçıyla başladı. İlk sınavında güçlü rakibi karşısında 3-0 kaybeden Cezayir, grupta baskı altına girdi.

İkinci maçta Ürdün karşısına çıkan Cezayir, hata yapmadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuç, Cezayir'in eleme şansını son haftaya taşıdı. Özellikle hücum hattındaki direnç ve skor üretme becerisi, takımın turnuvaya tutunmasında belirleyici oldu.

Grubun son karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşan Cezayir, büyük heyecana sahne olan mücadelede 3-3 berabere kaldı. Bu skorun ardından puanını 4'e yükselten Afrika ekibi, J Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Cezayir, topladığı puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükseldi.

İsviçre son 32 turunda Cezayir ile karşılaştıİsviçre son 32 turunda Cezayir ile karşılaştı

Cezayir'in grup maçları

  • Arjantin 3-0 Cezayir
  • Ürdün 1-2 Cezayir
  • Cezayir 3-3 Avusturya

CEZAYİR'İN GRUP KARNESİ

Cezayir, grup etabında 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 5 gol atan Afrika temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü. 4 puanla üçüncü sırada yer alan Cezayir, en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna kalmayı başardı.

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