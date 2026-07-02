İsviçre - Cezayir | 2026 Dünya Kupası CANLI

Mücadeleyi Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Yael Falcon yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Maximiliano Del Yesso ve Facundo Rodriguez üstleniyor.

Milyonların takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası nefes kesiyor. Son 32 turu heyecanının yaşandığı turnuvada İsviçre ve Cezayir karşı karşıya geliyor. Murat Yakın'ın öğrencileri yürüyüşünü sürdürmek, Çöl Tilkileri ise Afrika'daki takımlar arasında en üst seviyeyi alabilmek adına önemli bir adım atmak amacında.

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İSVİÇRE B GRUBU'NDA ZİRVEYE ÇIKTI

İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada, Bosna-Hersek ve Katar ile mücadele etti. Turnuvaya Katar karşısında başlayan Avrupa temsilcisi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk maçta son bölümde istediği üstünlüğü koruyamayan İsviçre, buna rağmen gruba puanla giriş yaptı.

İkinci karşılaşmada Bosna-Hersek karşısına çıkan İsviçre, oyun kontrolünü eline aldı ve rakibini 4-1 mağlup etti. Bu sonuç, İsviçre'nin gruptaki dengeleri lehine çevirmesini sağladı. Hücumda üretken, savunmada ise daha dengeli bir görüntü veren ekip, liderlik yarışında önemli avantaj yakaladı.

Grubun son maçında Kanada ile karşılaşan İsviçre, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran İsviçre, B Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve son 32 turuna lider olarak yükseldi.