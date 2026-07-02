Galatasaray transfer sezonunu açıyor: 2 imza birden: Jhon Durán ve Can Uzun
Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, Jhon Durán ve Can Uzun için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar iki yıldızı da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler yapmak için vites yükseltti. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını iki yıldız isimle güçlendirmeyi hedefliyor.
Aslan, transfer listesindeki isimleri kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planlıyor.
JHON DURÁN'DA KRİTİK AŞAMA
Galatasaray'ın hücum hattı için ilk hedefi Al-Nassr forması giyen Durán oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, oyuncunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
23 yaş altı statüsünde yer alan Durán'ın, TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralına uygun olması transferde önemli avantaj sağlıyor. Geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Kolombiyalı futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yeniden Süper Lig'de oynamaya olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Galatasaray ile Al-Nassr arasında transferin mali şartlarına ilişkin görüşmeler devam ediyor.
DALGALI PERFORMANS
Geride kalan sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te geçiren Jhon Durán, inişli çıkışlı bir performansla tamamladı. 30 karşılaşmaya çıkan genç golcü 7 kez ağları sarsıp 3 de asist yaptı. Tüm kulvarlarda 1451 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
CAN UZUN İÇİN OKAN BURUK DEVREDE
Sarı-kırmızılıların ikinci büyük hedefi ise Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun. Hem 10 numara hem de santrfor pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Tecrübeli teknik adam, Can Uzun ile bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'ın projelerini anlattı.
BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Galatasaray, Can Uzun transferi için Eintracht Frankfurt ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında bonservis pazarlıkları devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim iki transferi de kısa süre içinde sonuçlandırarak yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
16 GOLDE ADI VAR
Kariyerini Almanya'da sürdüren Can Uzun ise geride kalan sezonda sakatlık problemi yaşadı. Buna rağmen Frankfurt formasıyla 28 kez sahada yer aldı. 10 gol atıp 6 da asist yaptı. 1513 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro. A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna da seçildi.