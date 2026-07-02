Can Uzun, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı CAN UZUN İÇİN OKAN BURUK DEVREDE Sarı-kırmızılıların ikinci büyük hedefi ise Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun. Hem 10 numara hem de santrfor pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Tecrübeli teknik adam, Can Uzun ile bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'ın projelerini anlattı.

Can Uzun geride kalan sezonda 10 gol atıp 6 asist yaptı BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR Galatasaray, Can Uzun transferi için Eintracht Frankfurt ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında bonservis pazarlıkları devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim iki transferi de kısa süre içinde sonuçlandırarak yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.