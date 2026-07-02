Arjantin'e dedektör sürprizi | Messi'nin tepkisi viral oldu

Kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı Miami şehrine doğru yola çıkan Arjantin Milli Takımı, iniş yaptıktan hemen sonra hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Tangocuları taşıyan uçağın aprona yanaşmasının ardından, futbolcular ve teknik heyet sırayla uçaktan ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 01.00'de start alacak. Karşılaşma Miami'deki ünlü Hard Rock Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Arjantin Milli Takımı, Son 32 Turu mücadelesi için Miami’ye ulaştı. (Görsel: Sosyal medya)

Ancak ABD'li güvenlik güçleri, dünya yıldızlarından oluşan kafileye herhangi bir ayrıcalık tanımayarak herkesi sıkı bir kontrolden geçirdi. Apronda kurulan kontrol noktasında, tüm futbolcuların ve teknik ekibin üstleri dedektörlerle tek tek arandı.

ABD’li güvenlik görevlileri, tüm kafileyi dedektörle tek tek aradı. (Görsel: Sosyal medya)

YILDIZ FUTBOLCU MESSI ARAMAYA KAHKAHALARLA KARŞILIK VERDİ

Amerikalı güvenlik personellerinin, futbolcuların kişisel valizlerine ve çantalarına kadar en ince ayrıntısıyla yaptığı bu titiz incelemeden dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi de kaçamadı. Güvenlik görevlilerinin kendisini de dedektörle aramaya başlaması üzerine Arjantinli süper star, duruma sinirlenmek yerine adeta kahkaha krizine girdi.

Messi'nin üst araması yapılırken takındığı bu neşeli ve alaycı tavır, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Yıldız oyuncunun tebessüm dolu o anları, internette izlenme rekorları kırarak dünya çapında büyük etkileşim topladı.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Spor