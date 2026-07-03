Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varıldığını ve futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.