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Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı forması giyen Nathan Aké ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev alan yıldız futbolcunun, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacağı açıklandı.

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Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varıldığını ve futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Nathan Ake transferini resmen açıkladı-2

AVUSTURYA KAMPINDA TAKIMA KATILACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Nathan Ake'nin izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacağı belirtildi.

Fenerbahçe açıklamasında, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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