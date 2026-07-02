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Fenerbahçe Düzce'deki kamp çalışmalarını tamamladı

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Fenerbahçe kafilesi, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için 5 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.

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Fenerbahçe Düzce'deki kamp çalışmalarını tamamladı

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon çalışmalarına 24 Haziran'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe Düzce'deki kamp çalışmalarını tamamladı-1

İsmail Kartal yönetiminde 8 gün konaklayan takım, bu süreçte özellikle taraftara açık antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.


KANARYA 5 TEMMUZ'DA AVUSTURYA'YA GİDECEK

Bu sabah yapılan basına kapalı antrenmanın ardından tesislerden ayrılan takım, karayolu ile İstanbul'a hareket etti. Fenerbahçe kafilesi, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için 5 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.

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