Fenerbahçe +3'üne güveniyor! Gözler Archie Brown, Nene ve Cherif'te

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralını dikkate alarak sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde bu kapsamda Archie Brown, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif isimleri öne çıkarken, üç futbolcu da hem yaş kriterine uygun olmaları hem de geçen sezon sergiledikleri performansla teknik heyetin planlamasında önemli bir yer tutuyor.