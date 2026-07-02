Fenerbahçe +3'üne güveniyor! Gözler Archie Brown, Nene ve Cherif'te
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında 10+4 yabancı kuralına uygun olan Archie Brown, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif dikkat çekiyor. Geçen sezon ortaya koydukları performansla öne çıkan üç oyuncu, kamp dönemindeki görüntüleriyle de teknik heyetin önemli seçenekleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralını dikkate alarak sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde bu kapsamda Archie Brown, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif isimleri öne çıkarken, üç futbolcu da hem yaş kriterine uygun olmaları hem de geçen sezon sergiledikleri performansla teknik heyetin planlamasında önemli bir yer tutuyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSLARIYLA GÜVEN VERDİLER
Yeni transfer Archie Brown, geride kalan sezonda sol bekte gösterdiği etkili performansla dikkat çekti. Hücum katkısıyla da öne çıkan genç oyuncu, çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist üreterek iki yönlü oyunuyla fark yarattı.
Hücum hattında görev yapan Dorgeles Nene ise sezon boyunca 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak skor üretme konusundaki istikrarını ortaya koydu.
KAMP PERFORMANSLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR
Genç oyuncular arasında yer alan Sidiki Cherif de forma giydiği sınırlı sürede sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. Kısa süre içinde 3 gol ve 1 asist üreten Cherif, gelişim potansiyeliyle öne çıktı.
Yeni sezon hazırlık kampında ortaya koydukları form grafiğiyle Brown, Nene ve Cherif'in hem yabancı oyuncu kuralı açısından Fenerbahçe'ye esneklik sağlaması hem de sahaya doğrudan katkı vermesi bekleniyor.
Teknik heyet, sezon planlamasında bu üç ismi önemli alternatifler arasında değerlendiriyor.