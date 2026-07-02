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Anlaşma tamam: Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta

Beşiktaş, sol bek mevkisini güçlendirmek adına yürüttüğü transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç yetenek Kassoum Ouattara’yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fransız ekibiyle nihai transfer şartlarında tam mutabakata varıldığı ve oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olacak 4 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Anlaşma tamam: Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta

Beşiktaş, AS Monaco forması giyen Kassoum Ouattara'nın transferi konusunda Fransız kulübü ve oyuncuyla kesin anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anlaşma tamam: Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta-2

Beşiktaş Kulübü, transferi şu ifadelerle duyurdu:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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