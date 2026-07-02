Anlaşma tamam: Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta

Beşiktaş, AS Monaco forması giyen Kassoum Ouattara'nın transferi konusunda Fransız kulübü ve oyuncuyla kesin anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.