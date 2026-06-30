Mbappe şov yaptı, Fransa son 16 biletini kaptı! İsveç'i 3-0'la geçti

Kylian Mbappe, Fransa'nın galibiyetine iki golle katkı sağladı, diğer gol ise Bradley Barcola'dan geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kylian Mbappe'nin iki golle yıldızlaştığı mücadelede Bradley Barcola da ağları havalandırdı. Horozlar, son 16 turunda Paraguay'ın rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede Fransa, rakibini 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.