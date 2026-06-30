Mbappe şov yaptı, Fransa son 16 biletini kaptı! İsveç'i 3-0'la geçti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, Kylian Mbappe'nin iki, Bradley Barcola'nın ise bir gol attığı maçta İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Horozlar, çeyrek final bileti için Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
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- Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Kylian Mbappe, Fransa'nın galibiyetine iki golle katkı sağladı, diğer gol ise Bradley Barcola'dan geldi.
- İsveç, son 32 turunda Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda etti.
- Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak.
- Paraguay, Almanya'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kylian Mbappe'nin iki golle yıldızlaştığı mücadelede Bradley Barcola da ağları havalandırdı. Horozlar, son 16 turunda Paraguay'ın rakibi oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede Fransa, rakibini 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
MBAPPE VE BARCOLA SAHNEDE
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45. ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe, 53. dakikada ise Bradley Barcola kaydetti.
Grup aşamasını kayıpsız lider tamamlayan Didier Deschamps'ın öğrencileri, eleme turunda da hata yapmayarak yoluna devam etti.
İSVEÇ'İN MACERASI SONA ERDİ
F Grubu'nu en iyi grup üçünlerinden biri olarak tamamlayıp son 32 turuna yükselen İsveç, güçlü rakibi karşısında etkili olamadı ve turnuvaya veda etti.
SON 16'DA RAKİP PARAGUAY
Fransa, son 16 turunda Almanya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mbappe önderliğindeki Horozlar, çeyrek final bileti için mücadele edecek.