TFF'den yabancı kuralı açıklaması: "Herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir"

A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcu yazılması durumunda en az 4'ünün 01.01.2003 veya sonrasında doğmuş olması zorunlu olacak.

Kulüplerin A Takım Listesi'nde yer verecekleri 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin açıklamada bulundu. TFF'nin internet sitesinden yapılan resmi açıklamada, "Daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir." denildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

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