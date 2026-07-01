ABD - Bosna Hersek | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi son 16 turuna yükselerek kayıpsız yola devam edebilmek. Levis Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetiyor.

ABD, milli takımımızın da yer aldığı D grubundaydı

ABD LİDER OLARAK TUR ATLADI

D Grubu'nda mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri, turnuvaya Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup eden ev sahibi ekip, son grup karşılaşmasında A Milli Takım'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk iki maçta topladığı puanlarla grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.