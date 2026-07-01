ABD - Bosna Hersek | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. San Francisco Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi son 16 turuna yükselerek kayıpsız yola devam edebilmek. Levis Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetiyor.
CANLI TAKİP
ABD - Bosna Hersek maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ABD LİDER OLARAK TUR ATLADI
D Grubu'nda mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri, turnuvaya Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup eden ev sahibi ekip, son grup karşılaşmasında A Milli Takım'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk iki maçta topladığı puanlarla grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
BOSNA HERSEK EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN GELDİ
Dünya Kupası tarihindeki ikinci turnuvasına çıkan Bosna Hersek, B Grubu'nda Kanada ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçta İsviçre'ye 4-1 mağlup olan Bosna Hersek, grup aşamasını Katar'ı 3-1 mağlup ederek tamamladı. Topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasına giren Balkan temsilcisi, son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.
ABD'DE İKİ EKSİK BULUNUYOR
Ev sahibi ekipte Folarin Balogun, Christian Pulisic, Weston McKennie ve Timothy Weah, teknik heyetin en önemli kozları arasında yer alıyor. ABD'de Patrick Agyemang ile Joao Cardoso ise sakatlıkları nedeniyle Bosna Hersek karşısında forma giyemiyor.
BOSNA HERSEK'İN EN BÜYÜK KOZLARI
Bosna Hersek'te gözler tecrübeli golcü Edin Dzeko ile savunmanın önemli isimlerinden Sead Kolasinac'ta. Alajbegovic ve Ermedin Demirovic de Balkan temsilcisinin hücum hattındaki en etkili oyuncuları arasında bulunuyor.
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