2026 Dünya Kupası: Almanya - Paraguay | CANLI

Paraguay, D Grubu'nda 4 puanla en iyi grup üçüncülerinden biri olarak eleme aşamasına kalmayı başardı.



ALMANYA LİDER ÇIKTI



Grup E'yi lider tamamlayan Almanya, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri ilk maçta Curaçao'yu 7-1 gibi farklı bir skorla geçerken, ikinci karşılaşmada Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek eleme biletini erkenden aldı. Son grup maçında Ekvador'a 2-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini koruyan Panzerler, 6 puanla son 32 turuna yükseldi.

Almanya'da gözler hücum hattındaki yıldız isimlerde olacak. Jamal Musiala ile Florian Wirtz'in yaratıcılığı, Kai Havertz'in bitiriciliği ve turnuvada attığı gollerle öne çıkan Deniz Undav, Paraguay savunmasının en çok dikkat etmesi gereken oyuncular arasında yer alıyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann ise grup aşamasındaki son yenilgiyi geride bıraktıklarını ve takımının eleme maçına tamamen odaklandığını ifade etti.