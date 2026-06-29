2026 Dünya Kupası: Almanya - Paraguay | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay, son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Grup etabını lider tamamlayan Panzerler favori olarak sahaya çıkarken, en iyi üçüncüler arasında yer alarak eleme aşamasına yükselen Paraguay sürpriz peşinde. Almanya - Paraguay maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Almanya ile Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda tek maç eleme usulüyle karşılaşacak ve kazanan takım son 16 turuna yükselecek.
- Almanya, Grup E'yi 6 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi ve Julian Nagelsmann yönetiminde turnuvaya etkileyici başladı.
- Paraguay, D Grubu'nda 4 puanla en iyi grup üçüncülerinden biri olarak eleme aşamasına kalmayı başardı.
- Almanya'da Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz ve Deniz Undav öne çıkan isimler olurken, Paraguay'da Miguel Almirón ve Gustavo Gómez kilit oyuncular olacak.
- Maçın galibi, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşmanın kazananıyla eşleşecek.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay, son 16 bileti için kozlarını paylaşıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede hata yapma lüksü bulunmazken, kazanan ekip adını bir üst tura yazdıracak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Almanya: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sane, Florian Wirtz, Deniz Undav, Kai Havertz.
Paraguay: Orlando Gill, Juan Jose Caceres, Gustavo Gomez, Fernando Canale, Junior Alonso, Andres Cubas, Damian Bobadilla, Matias Galarza, Miguel Almiron, Julio Enciso, Gabriel Avalos.
ALMANYA LİDER ÇIKTI
Grup E'yi lider tamamlayan Almanya, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri ilk maçta Curaçao'yu 7-1 gibi farklı bir skorla geçerken, ikinci karşılaşmada Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek eleme biletini erkenden aldı. Son grup maçında Ekvador'a 2-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini koruyan Panzerler, 6 puanla son 32 turuna yükseldi.
Almanya'da gözler hücum hattındaki yıldız isimlerde olacak. Jamal Musiala ile Florian Wirtz'in yaratıcılığı, Kai Havertz'in bitiriciliği ve turnuvada attığı gollerle öne çıkan Deniz Undav, Paraguay savunmasının en çok dikkat etmesi gereken oyuncular arasında yer alıyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann ise grup aşamasındaki son yenilgiyi geride bıraktıklarını ve takımının eleme maçına tamamen odaklandığını ifade etti.
PARAGUAY TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YER ALDI
Paraguay ise son 32 turuna en iyi grup üçünlerinden biri olarak gelmeyi başardı. Güney Amerika temsilcisi, D Grubu'ndaki ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olsa da ardından Türkiye'yi 10 kişi tamamladığı mücadelede 1-0 mağlup etti. Son karşılaşmada ise Avustralya ile golsüz berabere kalan Paraguay, topladığı 4 puanla eleme aşamasına kalmayı başardı.
Paraguay'ın en önemli kozları ise Premier Lig deneyimiyle öne çıkan Miguel Almirón ve savunmanın lideri Gustavo Gómez olacak. Almirón cezasını tamamlayarak ilk 11'e dönerken, orta sahada Diego Gómez kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Omar Alderete'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Gustavo Alfaro, takımının Güney Amerika elemelerinde Brezilya ve Arjantin gibi güçlü rakipleri mağlup ettiğini hatırlatarak, "Neden Almanya'yı da yenmeyelim?" sözleriyle oyuncularına güvenini ortaya koydu.
MUHTEMEL RAKİPLER
Almanya favori olarak sahaya çıksa da Paraguay'ın sert savunması ve hızlı hücum geçişleri mücadeleyi zorlu hale getirebilir.
Kazanan taraf, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.