Fas mağlubiyeti sonrası karar: Koeman Hollanda Milli Takımı'na veda etti!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a son 32 turunda elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden ayrıldığını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası'na erken veda etmenin büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı Ronald Koeman, turnuvaya son 32 turunda veda edilmesinin ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 63 yaşındaki teknik adam, Hollanda Milli Takımı'ndaki ikinci görev dönemini noktaladığını resmen ilan etti.
RONALD KOEMAN'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI
Koeman paylaşımında, "Dün gece Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'ndaki erken vedanın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, takımın turnuvada tarihi bir başarı elde etmesini hedeflediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.
Açıklamasında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Koeman, teknik direktör olarak sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurgularken, milli takım kariyerinin bu şekilde sona ermesinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca oyuncularına, teknik ekibine, Hollanda Futbol Federasyonu'na, ailesine ve taraftarlara teşekkür ederek, milli takımı çalıştırmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.
FAS ELENMESİ AYRILIĞI GETİRDİ
Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nu lider tamamlayarak eleme aşamasına yükselmişti. Japonya ile 2-2 berabere kalan Portakallar, İsveç'i 5-1 ve Tunus'u 3-1 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı başardı. Ancak Monterrey'de oynanan mücadelede Fas'a penaltı atışları sonucunda elenen Hollanda'nın Dünya Kupası serüveni beklenenden erken sona erdi. Turnuvadaki bu başarısızlığın ardından Ronald Koeman da görevini bırakma kararı aldı.
1 Ocak 2023'te Hollanda Milli Takımı'nın başına ikinci kez geçen Ronald Koeman'ın görev süresi böylece tamamlanmış oldu. Hollanda Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki süreçte yeni teknik direktör için çalışmalarını başlatması beklenirken, milli takımın yeni hocasının yaklaşan uluslararası organizasyonlar öncesinde belirlenmesi planlanıyor.
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