Fas mağlubiyeti sonrası karar: Koeman Hollanda Milli Takımı'na veda etti!

Ronald Koeman

RONALD KOEMAN'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Koeman paylaşımında, "Dün gece Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'ndaki erken vedanın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, takımın turnuvada tarihi bir başarı elde etmesini hedeflediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Açıklamasında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Koeman, teknik direktör olarak sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurgularken, milli takım kariyerinin bu şekilde sona ermesinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca oyuncularına, teknik ekibine, Hollanda Futbol Federasyonu'na, ailesine ve taraftarlara teşekkür ederek, milli takımı çalıştırmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.