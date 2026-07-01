Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı

Bielsa, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." sözleriyle eleştirileri yanıtladı.

Görevinden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Marcelo Bielsa, alınan sonuçların sorumluluğunu üstlenerek herhangi bir mazeret öne sürmedi. Deneyimli teknik adam, takım içindeki ilişkilerin performansı etkilediği yönündeki değerlendirmelere de katılmadığını dile getirdi.

Marcelo Bielsa

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLAYACAK

Uruguay Futbol Federasyonu'nun, Marcelo Bielsa'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör için çalışmalarını kısa süre içinde başlatması bekleniyor. Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Uruguay, yeni dönemde hem teknik kadrosunu hem de takım yapılanmasını yeniden şekillendirecek.

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