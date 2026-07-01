Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi! Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa görevinden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, turnuvadaki başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstlendi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Uruguay Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Güney Amerika temsilcisinde Marcelo Bielsa, görevinden ayrıldığını açıkladı. Dünya Kupası'nda yalnızca 2 puan toplayabilen Uruguay, son 32 turuna yükselme hedefini gerçekleştiremedi.
BAŞARISIZLIĞIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ
Görevinden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Marcelo Bielsa, alınan sonuçların sorumluluğunu üstlenerek herhangi bir mazeret öne sürmedi. Deneyimli teknik adam, takım içindeki ilişkilerin performansı etkilediği yönündeki değerlendirmelere de katılmadığını dile getirdi.
Bielsa, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." sözleriyle eleştirileri yanıtladı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLAYACAK
Uruguay Futbol Federasyonu'nun, Marcelo Bielsa'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör için çalışmalarını kısa süre içinde başlatması bekleniyor. Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Uruguay, yeni dönemde hem teknik kadrosunu hem de takım yapılanmasını yeniden şekillendirecek.