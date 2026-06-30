Meksika - Ekvador maçına hava engeli! 60 dakika gecikme



BAŞLAMA SAATİ 60 DAKİKA ERTELENDİ

Yapılan açıklamaya göre Meksika ile Ekvador arasında oynanacak son 32 turu karşılaşması, daha önce belirlenen saat yerine 60 dakikalık gecikmeyle başlayacak. Kararın, oyuncuların ve taraftarların güvenliği ile saha koşullarının uygun hale gelmesi amacıyla alındığı bildirildi.