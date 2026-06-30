Meksika - Ekvador maçına hava engeli! 60 dakika gecikme
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak Meksika-Ekvador karşılaşmasının başlama saati, Meksika Şehri'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi. Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele planlanan saatinden 60 dakika sonra başlayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Meksika ile Ekvador arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Meksika Şehri'nde bulunan Azteca Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesinde organizasyon yetkilileri, bölgede etkisini gösteren elverişsiz hava şartları nedeniyle maç programında güncellemeye gitti.
BAŞLAMA SAATİ 60 DAKİKA ERTELENDİ
Yapılan açıklamaya göre Meksika ile Ekvador arasında oynanacak son 32 turu karşılaşması, daha önce belirlenen saat yerine 60 dakikalık gecikmeyle başlayacak. Kararın, oyuncuların ve taraftarların güvenliği ile saha koşullarının uygun hale gelmesi amacıyla alındığı bildirildi.
AZTECA STADYUMU'NDA TUR MÜCADELESİ
Gecikmeli başlayacak mücadelede iki ekip de adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırabilmek için sahaya çıkacak. Meksika ile Ekvador arasındaki eleme karşılaşmasının, güncellenen program doğrultusunda hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından başlaması planlanıyor.