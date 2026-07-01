Bayern Münih Ismael Saibari transferini açıkladı! Bonservisi PSV tarihine geçti

Yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri Bayern Münih'ten geldi. Bundesliga devi, PSV Eindhoven'da forma giyen Ismael Saibari'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu, kariyerini Almanya'da sürdürecek. PSV TARİHİNE GEÇEN SATIŞ PSV Eindhoven, Ismael Saibari'nin transferinden bonuslarla birlikte 55 milyon euroya ulaşabilecek bonservis geliri elde edecek. Bu transfer, Hollanda temsilcisinin kulüp tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

Ismael Saibari PSV'de adını duyurdu PSV'DE UNUTULMAZ PERFORMANS Altı yıl önce KRC Genk'ten 200 bin euro karşılığında transfer edilen Ismael Saibari, PSV formasıyla büyük çıkış yakaladı. Faslı futbolcu, Hollanda ekibinde çıktığı 142 resmi karşılaşmada 42 gol atıp 29 asist yaptı. Başarılı orta saha, PSV ile çok sayıda lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin önemli isimleri arasına girdi.