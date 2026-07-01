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Bayern Münih Ismael Saibari transferini açıkladı! Bonservisi PSV tarihine geçti

Bayern Münih, PSV Eindhoven forması giyen Ismael Saibari'yi kadrosuna kattı. Alman devi, Faslı orta saha oyuncusunun transferini resmen açıklarken, PSV kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etti.

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Bayern Münih Ismael Saibari transferini açıkladı! Bonservisi PSV tarihine geçti

Yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri Bayern Münih'ten geldi. Bundesliga devi, PSV Eindhoven'da forma giyen Ismael Saibari'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu, kariyerini Almanya'da sürdürecek.

PSV TARİHİNE GEÇEN SATIŞ

PSV Eindhoven, Ismael Saibari'nin transferinden bonuslarla birlikte 55 milyon euroya ulaşabilecek bonservis geliri elde edecek. Bu transfer, Hollanda temsilcisinin kulüp tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

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PSV'DE UNUTULMAZ PERFORMANS

Altı yıl önce KRC Genk'ten 200 bin euro karşılığında transfer edilen Ismael Saibari, PSV formasıyla büyük çıkış yakaladı. Faslı futbolcu, Hollanda ekibinde çıktığı 142 resmi karşılaşmada 42 gol atıp 29 asist yaptı. Başarılı orta saha, PSV ile çok sayıda lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin önemli isimleri arasına girdi.

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DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Ismael Saibari, turnuvadaki performansıyla da öne çıkıyor. Son 32 turunda Hollanda karşısında seri penaltı atışlarında galibiyeti getiren vuruşu kullanan yıldız futbolcu, organizasyonda şu ana kadar 3 gole imza attı. Saibari, çeyrek final yolundaki Kanada karşılaşmasında Fas'ın en önemli kozları arasında yer alacak.

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