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Newcastle United Bazoumana Toure transferini 50 milyon euroya bitirdi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Newcastle United, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure için 50 milyon euroluk anlaşmaya vardı. Genç yıldızın kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Newcastle United Bazoumana Toure transferini 50 milyon euroya bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle United, kanat hattına önemli bir takviye yapıyor. Premier Lig ekibi, Hoffenheim'ın genç yıldızı Bazoumana Toure'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Hoffenheim ile 50 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

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TÜM DETAYLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Taraflar transferin tüm şartlarında uzlaşırken, Bazoumana Toure'nin Newcastle United ile uzun süreli sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İngiliz ekibi, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferi kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor.

Bazoumana Toure sezonu 14 gol katkısıyla bitirdiBazoumana Toure sezonu 14 gol katkısıyla bitirdi

SEZONUN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Bazoumana Toure, geride kalan sezonda Hoffenheim formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev aldı.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 5 gol atıp 9 asist yaparak takımına 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Bundesliga'da ise çıktığı 30 maçta 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken genç yetenekleri arasına girdi.

Bazoumana Toure Newcastle United'da forma giyecekBazoumana Toure Newcastle United'da forma giyecek

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United'ın resmi teklifinin ardından transfer süreci tamamlandı.

Bazoumana Toure'nin bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atarak Newcastle United kadrosuna katılması bekleniyor.

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