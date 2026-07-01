Newcastle United Bazoumana Toure transferini 50 milyon euroya bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle United, kanat hattına önemli bir takviye yapıyor. Premier Lig ekibi, Hoffenheim'ın genç yıldızı Bazoumana Toure'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Hoffenheim ile 50 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.