Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti: ABD'li Claire Liu adını üçüncü tura yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ikinci tur mücadelesinde Amerikalı Claire Liu ile karşı karşıya geldi.

Zeynep Sönmez (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

SÖNMEZ ÜÇÜNCÜ TUR İÇİN KORTA ÇIKTI



İlk turda başarılı bir performans sergileyerek adını ikinci tura yazdıran Sönmez, dünya sıralamasında 146. basamakta bulunan Claire Liu karşısında üçüncü tur bileti için mücadele etti.

Maç Tarihi: 1 Temmuz 2026 Çarşamba

1 Temmuz 2026 Çarşamba Başlama Saati: 14:30

Karşılaşma Londra'daki All England Club'ın Kort 15'inde oynandı.