Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti: ABD'li Claire Liu adını üçüncü tura yazdırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda klasmanın 146. basamağındaki Amerikalı Claire Liu ile karşı karşıya geldi. İlk seti büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi ABD'li Liu kazandı. Karşılaşmayı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Sönmez turnuvadan elenirken Claire Liu adını üçüncü tura yazdırdı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ikinci tur mücadelesinde Amerikalı Claire Liu ile karşı karşıya geldi.
SÖNMEZ ÜÇÜNCÜ TUR İÇİN KORTA ÇIKTI
İlk turda başarılı bir performans sergileyerek adını ikinci tura yazdıran Sönmez, dünya sıralamasında 146. basamakta bulunan Claire Liu karşısında üçüncü tur bileti için mücadele etti.
- Maç Tarihi: 1 Temmuz 2026 Çarşamba
- Başlama Saati: 14:30
Karşılaşma Londra'daki All England Club'ın Kort 15'inde oynandı.
1. SETİ 7-5'LE ABD'Lİ TENİSÇİ KAZANDI
İlk sette büyük çekişme yaşandı. Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti.
2. SETİ 6-3'LE KAZANAN ABD'Lİ TENİSÇİ ADINI ÜÇÜNCÜ TURA YAZDIRDI
Avantajını koruyan Amerikalı tenisçi ikinci seti de 6-3'lük skorla tamamladı ve setlerde durumu 2-0'a getirerek mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Sönmez bu skorla turnuvadan elenirken Claire Liu adını üçüncü tura yazdırdı.
NE OLMUŞTU?
Zeynep Sönmez, mücadeleyi kazansaydı Wimbledon'da üst üste ikinci kez üçüncü tura yükselme başarısını gösterecekti.