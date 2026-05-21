TFF yabancı kuralı kararını duyurdu: Süper Lig'de 10+4 kuralı

Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek ve bu kalecilerden en az ikisinin Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olacak.

A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak ve listede en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunacak.

Kadroda 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş sınırı bulunmazken, en az 4 oyuncunun 01.01.2003 veya sonrası doğumlu olması zorunlu tutuldu.

1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026 – 2027 sezonunda en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler. 2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.

(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

(4) Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.