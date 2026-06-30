2026 Dünya Kupası: Meksika - Ekvador | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador, son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Ev sahibi avantajını arkasına alan Meksika, grup lideri olarak eleme turuna gelirken; zorlu gruptan çıkmayı başaran Ekvador sürpriz peşinde. Meksika - Ekvador maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador karşı karşıya geliyor.
Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.
Ev sahibi Meksika, A Grubu'nda kusursuza yakın bir performans sergiledi. Javier Aguirre'nin öğrencileri turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.
İkinci karşılaşmada Güney Kore'yi 1-0 geçen Meksikalılar, son grup maçında ise Çekya'yı 3-0 mağlup ederek 9 puanla namağlup grup lideri oldu.
Savunmada gol yemeyen Meksika, grup aşamasının en dikkat çeken takımlarından biri olarak eleme turuna yükseldi.
EKVADOR ALMANYA'YI YENİP GELDİ
Rakip Ekvador ise E Grubu'nu üçüncü sırada tamamlamasına rağmen en iyi grup üçünleri arasına girerek son 32 turuna kalmayı başardı.
Güney Amerika temsilcisi ilk maçta Fildişi Sahili'ne mağlup olsa da ikinci karşılaşmada Almanya'yı 2-1 yenerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Son grup maçında Curaçao'yu mağlup eden Ekvador, 6 puanla eleme biletini aldı.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ
Ev sahibi avantajını da arkasına alan Meksika, taraftar desteğiyle adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Ekvador ise grup aşamasında Almanya karşısında sergilediği etkili performansı tekrarlayarak bir sürprize daha imza atmanın hesaplarını yapıyor.
Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turunda İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.