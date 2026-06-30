2026 Dünya Kupası: Meksika - Ekvador | CANLI



EV SAHİBİ GOL YEMEDİ

Ev sahibi Meksika, A Grubu'nda kusursuza yakın bir performans sergiledi. Javier Aguirre'nin öğrencileri turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

İkinci karşılaşmada Güney Kore'yi 1-0 geçen Meksikalılar, son grup maçında ise Çekya'yı 3-0 mağlup ederek 9 puanla namağlup grup lideri oldu.

Savunmada gol yemeyen Meksika, grup aşamasının en dikkat çeken takımlarından biri olarak eleme turuna yükseldi.