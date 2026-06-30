2026 Dünya Kupası: Fildişi - Norveç | CANLI

Norveç grup maçlarında Irak'ı yendi, Fransa'ya kaybetti ve Senegal ile berabere kaldı.

Fildişi Sahili grup aşamasında Ekvador ve Curaçao'yu yenerken Almanya'ya mağlup oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşılaşıyor ve kazanan takım son 16 turunda Brezilya ile eşleşecek.

Son grup karşılaşmasında ise Curaçao'yu mağlup ederek 6 puana ulaşan Fildişi Sahili, son 32 biletini aldı.



NORVEÇ FRANSA'YA KAYBETTİ

Norveç ise I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. İskandinav ekibi grup aşamasında Irak'ı mağlup ederken, Fransa'ya mağlup oldu ve son maçta Senegal ile berabere kalarak 4 puan topladı.

Özellikle hücumdaki etkili oyunu sayesinde eleme biletini alan Norveç, turnuvada sürpriz peşinde koşuyor.