2026 Dünya Kupası: Fildişi - Norveç | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç, son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Afrika temsilcisi ile İskandinav ekibi, Brezilya'nın rakibi olabilmek için sahaya çıkıyor. Fildişi - Norveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşılaşıyor ve kazanan takım son 16 turunda Brezilya ile eşleşecek.
- Fildişi Sahili E Grubu'nda Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alarak 6 puanla eleme aşamasına yükseldi.
- Norveç I Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna çıkmayı başardı.
- Fildişi Sahili grup aşamasında Ekvador ve Curaçao'yu yenerken Almanya'ya mağlup oldu.
- Norveç grup maçlarında Irak'ı yendi, Fransa'ya kaybetti ve Senegal ile berabere kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç kozlarını paylaşıyor.
Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede kazanan ekip adını son 16 turuna yazdırarak Brezilya'nın rakibi olacak.
Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Nicolas Pépé, Yan Diomandé, Ange-Yoan Bonny.
Norveç: Ørjan Håskjold Nyland, Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjørn Lysaker Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth, Erling Haaland.
FİLDİŞİ 6 PUAN TOPLADI
E Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili, Almanya'nın ardından ikinci sırayı alarak eleme aşamasına yükseldi.
Afrika temsilcisi turnuvaya Ekvador karşısında aldığı galibiyetle başlarken, ikinci maçta Almanya'ya mağlup oldu.
Son grup karşılaşmasında ise Curaçao'yu mağlup ederek 6 puana ulaşan Fildişi Sahili, son 32 biletini aldı.
NORVEÇ FRANSA'YA KAYBETTİ
Norveç ise I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. İskandinav ekibi grup aşamasında Irak'ı mağlup ederken, Fransa'ya mağlup oldu ve son maçta Senegal ile berabere kalarak 4 puan topladı.
Özellikle hücumdaki etkili oyunu sayesinde eleme biletini alan Norveç, turnuvada sürpriz peşinde koşuyor.
RAKİP BREZİLYA
Fildişi Sahili'nin atletizmi ile Norveç'in hücum kalitesi arasındaki mücadelede küçük detayların belirleyici olması bekleniyor.
Karşılaşmayı kazanan taraf, son 16 turunda Brezilya ile eşleşecek.
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