Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanan Meksika-Ekvador karşılaşmasının başlama saati, Meksiko'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi. Azteca Stadyumu'nda oynanan mücadele planlanan saatinden 60 dakika sonra başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Meksika ile Ekvador arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti.
Meksika Şehri'nde bulunan Azteca Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma öncesinde organizasyon yetkilileri, bölgede etkisini gösteren elverişsiz hava şartları nedeniyle maç programında güncellemeye gitti.
BAŞLAMA SAATİ 60 DAKİKA ERTELENDİ
Yapılan açıklamaya göre Meksika ile Ekvador arasında oynanan son 32 turu karşılaşması, daha önce belirlenen saat yerine 60 dakikalık gecikmeyle başladı. Kararın, oyuncuların ve taraftarların güvenliği ile saha koşullarının uygun hale gelmesi amacıyla alındığı bildirildi.
AZTECA STADYUMU'NDA TUR MÜCADELESİ
Gecikmeli başlayan mücadelede iki ekip de adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırabilmek için sahaya çıktı. Meksika sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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