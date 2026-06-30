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Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanan Meksika-Ekvador karşılaşmasının başlama saati, Meksiko'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi. Azteca Stadyumu'nda oynanan mücadele planlanan saatinden 60 dakika sonra başladı.

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Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı Meksika ile Ekvador arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti.

Meksika Şehri'nde bulunan Azteca Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma öncesinde organizasyon yetkilileri, bölgede etkisini gösteren elverişsiz hava şartları nedeniyle maç programında güncellemeye gitti.

Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik-2
BAŞLAMA SAATİ 60 DAKİKA ERTELENDİ

Yapılan açıklamaya göre Meksika ile Ekvador arasında oynanan son 32 turu karşılaşması, daha önce belirlenen saat yerine 60 dakikalık gecikmeyle başladı. Kararın, oyuncuların ve taraftarların güvenliği ile saha koşullarının uygun hale gelmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik-3
AZTECA STADYUMU'NDA TUR MÜCADELESİ

Gecikmeli başlayan mücadelede iki ekip de adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırabilmek için sahaya çıktı. Meksika sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Meksika gol yemeden son 16ya! Ekvadoru 2-0 ile geçtiMeksika gol yemeden son 16ya! Ekvadoru 2-0 ile geçti
Meksika gol yemeden son 16'ya! Ekvador'u 2-0 ile geçti

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Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik-5 Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik-6 Meksika - Ekvador karşılaşmasına hava muhalefeti engeli! Maçın başlama saatinde değişiklik-7

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