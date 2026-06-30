2026 Dünya Kupası: Fransa - İsveç | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç, son 16 bileti için kozlarını paylaşıyor. Grup aşamasını kayıpsız lider tamamlayan Horozlar favori olarak sahaya çıkarken, son anda eleme turuna yükselen İsveç sürpriz arıyor. Fransa - İsveç maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşılaşıyor ve kazanan takım son 16 turuna yükselecek.
- Fransa, I Grubu'nu Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek kayıpsız lider tamamladı.
- İsveç, F Grubu'nda üçüncü sırada yer alarak en iyi grup üçüncülerinden biri olarak eleme turuna kaldı.
- Maçı kazanan takım, son 16 turunda Almanya'yı penaltılarla eleyen Paraguay ile eşleşecek.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geliyor.
Tek maç eleme sistemiyle oynanan mücadelede kazanan ekip adını son 16 turuna yazdırırken, çeyrek final için mücadele etmeye hak kazanacak.
İLK 11 'LER BELLİ OLDU
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouameni, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.
İsveç: Zetterstrom, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres.
FRANSA KAYIPSIZ
I Grubu'nu üçte üç yaparak lider tamamlayan Fransa, grup aşamasının en formda takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Didier Deschamps'ın öğrencileri sırasıyla Senegal, Irak ve Norveç'i mağlup etti.
İSVEÇ 3. SIRADA TAMAMLADI
Rakip İsveç ise F Grubu'nda Hollanda ve Japonya'nın ardından en iyi grup üçünlerinden biri olarak son 32 turuna kalmayı başardı.
Turnuvaya Tunus galibiyetiyle başlayan İskandinav ekibi, Hollanda'ya mağlup olurken son maçta Japonya karşısında aldığı beraberlikle eleme biletini kaptı.
Hücum gücüyle ön plana çıkan İsveç, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.
SON 16'DA RAKİP PARAGUAY
Kağıt üzerinde favori gösterilen Fransa hata yapmak istemezken, İsveç disiplinli futboluyla dev rakibini kupa dışına itmeyi hedefliyor.
Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turunda Almanya'yı penaltılarla eleyen Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
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