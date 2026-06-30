2026 Dünya Kupası: Fransa - İsveç | CANLI

İsveç, F Grubu'nda üçüncü sırada yer alarak en iyi grup üçüncülerinden biri olarak eleme turuna kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşılaşıyor ve kazanan takım son 16 turuna yükselecek.

Didier Deschamps'ın öğrencileri sırasıyla Senegal, Irak ve Norveç'i mağlup etti.

FRANSA KAYIPSIZ I Grubu'nu üçte üç yaparak lider tamamlayan Fransa, grup aşamasının en formda takımlarından biri olarak dikkat çekti.



İSVEÇ 3. SIRADA TAMAMLADI



Rakip İsveç ise F Grubu'nda Hollanda ve Japonya'nın ardından en iyi grup üçünlerinden biri olarak son 32 turuna kalmayı başardı.

Turnuvaya Tunus galibiyetiyle başlayan İskandinav ekibi, Hollanda'ya mağlup olurken son maçta Japonya karşısında aldığı beraberlikle eleme biletini kaptı.

Hücum gücüyle ön plana çıkan İsveç, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.