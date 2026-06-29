2026 Dünya Kupası: Hollanda - Fas | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını namağlup tamamlayan Portakallar favori olarak sahaya çıkarken, grubunu ikinci sırada bitiren Fas bir kez daha sürpriz yapmanın peşinde. Hollanda - Fas maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- Hollanda ve Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya geliyor.
- Hollanda, F Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak eleme turuna yükseldi.
- Fas, C Grubu'nda ikinci sırayı alarak son 32 biletini kaptı.
- Kazanan takım son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.
- Hollanda'nın topa sahip olma üstünlüğü ve Fas'ın hızlı geçiş hücumları maçın kaderini belirleyebilir.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, çeyrek final yolunda kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor.
Tek maç eleme sistemine göre oynanan karşılaşmada kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak.
Hollanda: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.
Fas: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofiane Diop, Chadi Riad, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui.
HOLLANDA LİDER ÇIKTI
F Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Hollanda, grup aşamasında ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekti. Portakallar ilk maçında İsveç'i 2-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Tunus'u 3-1'le geçti. Son grup mücadelesinde ise Japonya ile 1-1 berabere kalan Ronald Koeman'ın öğrencileri, 7 puanla lider olarak eleme turuna yükseldi.
Hollanda dünyanın birçok dev takımında forma giyen yıldızlara sahip. Turnuvada 3 gol atan Brian Brobbey'in yıldızını parlattığı turnuvada savunmanın lideri ise Virgil van Dijk. Orta sahada oyunu yöneten Frenkie de Jong da yine Portakallar için maçın kaderini değiştirebilir. Ayrıca Cody Gakpo ve Donyell Malen gibi iki hücum gücüne sahipler.
FAS 2. SIRAYI ALDI
Rakip Fas ise zorlu C Grubu'nda Brezilya'nın ardından ikinci sırayı alarak son 32 biletini kaptı. Turnuvaya Haiti galibiyetiyle başlayan Afrika temsilcisi, Brezilya ile berabere kalırken son maçta İskoçya'yı mağlup ederek 5 puan topladı ve grubunu ikinci sırada tamamladı.
Atlas Aslanları'nda öne çıkan isimler maçın seyrini değiştirebilecek kapasitede. PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz ve Bayern Münih'e transferi söz konusu olan Ismael Saibari Fas'ın en önemli kozları arasında.
SON 16'DA RAKİP KANADA!
İki ekip de grup aşamasında savunma disiplinleriyle ön plana çıkarken, Hollanda'nın topa sahip olma üstünlüğüne karşı Fas'ın hızlı geçiş hücumları mücadelenin kaderini belirleyebilir.
Kazanan takım, son 16 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek.
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