2026 Dünya Kupası: Hollanda - Fas | CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, çeyrek final yolunda kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor.





İLK 11'LER

Hollanda: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Fas: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofiane Diop, Chadi Riad, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui.

HOLLANDA LİDER ÇIKTI



F Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Hollanda, grup aşamasında ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekti. Portakallar ilk maçında İsveç'i 2-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Tunus'u 3-1'le geçti. Son grup mücadelesinde ise Japonya ile 1-1 berabere kalan Ronald Koeman'ın öğrencileri, 7 puanla lider olarak eleme turuna yükseldi.

Hollanda dünyanın birçok dev takımında forma giyen yıldızlara sahip. Turnuvada 3 gol atan Brian Brobbey'in yıldızını parlattığı turnuvada savunmanın lideri ise Virgil van Dijk. Orta sahada oyunu yöneten Frenkie de Jong da yine Portakallar için maçın kaderini değiştirebilir. Ayrıca Cody Gakpo ve Donyell Malen gibi iki hücum gücüne sahipler.