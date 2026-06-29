Lemina ile anlaşma tamam! Galatasaray TFF kararını bekliyor

Mevcut yabancı oyuncu kuralının değişmemesi durumunda Galatasaray yönetimi 32 yaşındaki Lemina'nın kontenjanı yerine daha genç bir futbolcuya yer açmayı değerlendirecek.

Galatasaray yönetimi ile Mario Lemina, sezon başına 3,5 milyon euro ücret karşılığında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde görev verdiği Gabonlu futbolcunun maaşında iyileştirme yapılması ve sözleşmesinin uzatılması konusunda önemli mesafe kat edildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması yalnızca dış transferlerle sınırlı kalmıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın önemli isimlerinden Mario Lemina'nın geleceği için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim, deneyimli futbolcunun takımda kalmasını isterken, teknik heyetin de bu yönde rapor verdiği belirtildi.

Galatasaray yönetimi ile Mario Lemina arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların, sezon başına 3,5 milyon euro ücret karşılığında iki yıllık yeni sözleşme üzerinde mutabakata vardığı öğrenildi.

Mario Lemina

TFF'NİN YABANCI KURALI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hazırlanan yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu statüsüyle ilgili alacağı karara bağlı. Galatasaray, kulüplerden gelen talepler doğrultusunda mevcut 10+4 yabancı kuralının 12+2 formatına dönüştürülmesini bekliyor. Federasyonun bu değişikliği onaylaması halinde Mario Lemina'nın yeni kontratına resmi imza atılacak.

Mevcut yabancı oyuncu kuralının değiştirilmemesi durumunda ise Galatasaray yönetimi farklı bir değerlendirme yapacak. Bu senaryoda 32 yaşındaki Lemina'nın kontenjanı yerine daha genç bir yabancı futbolcuya yer açılması ihtimali masaya yatırılacak. Yönetim, böyle bir durumda hem yaş faktörünü hem de maliyet dengesini dikkate alarak nihai kararını verecek.

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev yapan Mario Lemina, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli orta sahanın geleceğiyle ilgili son adımı ise TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin açıklayacağı kararın ardından atacak.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray