Lemina ile anlaşma tamam! Galatasaray TFF kararını bekliyor
Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Ancak tecrübeli orta sahanın imza atması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili vereceği karara bağlı olacak.
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- Galatasaray yönetimi ile Mario Lemina, sezon başına 3,5 milyon euro ücret karşılığında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
- Yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi TFF'nin yabancı oyuncu kuralını 10+4'ten 12+2 formatına dönüştürmesine bağlı.
- Mevcut yabancı oyuncu kuralının değişmemesi durumunda Galatasaray yönetimi 32 yaşındaki Lemina'nın kontenjanı yerine daha genç bir futbolcuya yer açmayı değerlendirecek.
- Teknik Direktör Okan Buruk ve teknik heyet Lemina'nın takımda kalması yönünde rapor verdi.
- Lemina geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması yalnızca dış transferlerle sınırlı kalmıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın önemli isimlerinden Mario Lemina'nın geleceği için de çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde görev verdiği Gabonlu futbolcunun maaşında iyileştirme yapılması ve sözleşmesinin uzatılması konusunda önemli mesafe kat edildi.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN EL SIKIŞILDI
Galatasaray yönetimi ile Mario Lemina arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların, sezon başına 3,5 milyon euro ücret karşılığında iki yıllık yeni sözleşme üzerinde mutabakata vardığı öğrenildi.
Yönetim, deneyimli futbolcunun takımda kalmasını isterken, teknik heyetin de bu yönde rapor verdiği belirtildi.
TFF'NİN YABANCI KURALI BELİRLEYİCİ OLACAK
Hazırlanan yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu statüsüyle ilgili alacağı karara bağlı. Galatasaray, kulüplerden gelen talepler doğrultusunda mevcut 10+4 yabancı kuralının 12+2 formatına dönüştürülmesini bekliyor. Federasyonun bu değişikliği onaylaması halinde Mario Lemina'nın yeni kontratına resmi imza atılacak.
Mevcut yabancı oyuncu kuralının değiştirilmemesi durumunda ise Galatasaray yönetimi farklı bir değerlendirme yapacak. Bu senaryoda 32 yaşındaki Lemina'nın kontenjanı yerine daha genç bir yabancı futbolcuya yer açılması ihtimali masaya yatırılacak. Yönetim, böyle bir durumda hem yaş faktörünü hem de maliyet dengesini dikkate alarak nihai kararını verecek.
Geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev yapan Mario Lemina, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli orta sahanın geleceğiyle ilgili son adımı ise TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin açıklayacağı kararın ardından atacak.