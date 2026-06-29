Icardi Galatasaray'ın teklifine dönmedi! Bir dönem sona mı eriyor?

Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki Arjantinli futbolcuya yeni sözleşme teklifi sundu ancak henüz yanıt alamadı.

Yönetim, tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak için yeni sözleşme teklifini iletirken, oyuncudan henüz resmi bir geri dönüş alınmadı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili süreçte önemli bir dönemece girildi. Sarı-kırmızılı ekiple mevcut sözleşmesi bulunan Arjantinli golcünün kontratı, 30 Haziran Salı günü itibarıyla resmen sona erecek.

Mauro Icardi

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNE YANIT GELMEDİ

Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını hedefleyerek yeni sözleşme teklifini Icardi'ye sundu. Ancak deneyimli forvet, sarı-kırmızılı kulübün teklifine şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir resmi yanıt vermedi.

Bu nedenle taraflar arasındaki görüşme süreci devam ediyor.