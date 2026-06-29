2026 Dünya Kupası: Brezilya - Japonya | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Brezilya ile Japonya karşı karşıya geliyor. NRG Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Brezilya - Japonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, NRG Stadyumu'nda karşılaşacak.
- Brezilya, Carlo Ancelotti yönetiminde Grup C'yi 7 puanla lider tamamladı.
- Japonya, Grup F'den Hollanda'nın ardından ikinci sırada çıkarak üst tura yükseldi.
- Kazanan takım son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç maçının galibiyle eşleşecek.
- Brezilya'da Vinicius Junior, Rodrygo ve Raphinha hücum hattında öne çıkarken, Japonya'da Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma kilit isimler olarak gösteriliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Brezilya ile Japonya karşı karşıya geliyor.
NRG Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.
Japonya: Suzuki Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.
BREZİLYA LİDER TAMAMLADI
Grup C'yi lider tamamlayan Brezilya, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Sambacılar, grup aşamasında Fas ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Haiti'yi 3-0, İskoçya'yı ise yine 3-0 mağlup ederek 7 puanla zirvede yer aldı. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki dengeli görüntüsüyle dikkat çeken Brezilya, eleme turlarına da moralli çıktı.
Brezilya'nın en büyük kozları ise hücum hattındaki yıldız isimler. Vinicius Junior'un bire birlerdeki etkisi, Rodrygo'nun hareketliliği ve Raphinha'nın kanatlardaki üretkenliği rakip savunmanın en çok dikkat etmesi gereken silahlar arasında bulunuyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Neymar'ın da teknik heyetin tercihine göre bu mücadelede daha fazla süre alması bekleniyor.
JAPONYA HOLLANDA'NIN ARKASINDA KALDI
Japonya ise zorlu Grup F'den ikinci sırada çıkarak son 32 biletini aldı. Hollanda'nın ardından üst tura yükselen Asya temsilcisi, disiplinli oyun anlayışı ve hızlı geçiş hücumlarıyla turnuvanın en organize ekiplerinden biri olmayı başardı. Japonya, özellikle takım savunması ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor.
Mavi Samuraylar'da gözler Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma'nın üzerinde olacak. İki yıldızın kanatlardaki hızı ve teknik kapasitesi Japonya'nın en önemli hücum silahlarını oluştururken, orta sahada Wataru Endo'nun liderliği takımın oyun dengesinde belirleyici rol üstleniyor. Savunmada ise Ko Itakura'nın performansı kritik önem taşıyor.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ
Kupa tarihinde altıncı şampiyonluğunu hedefleyen Brezilya ile disiplinli yapısıyla sürpriz peşindeki Japonya arasındaki mücadelede kazanan ekip son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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