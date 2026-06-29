2026 Dünya Kupası: Brezilya - Japonya | CANLI

Brezilya'da Vinicius Junior, Rodrygo ve Raphinha hücum hattında öne çıkarken, Japonya'da Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma kilit isimler olarak gösteriliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU



Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.

Japonya: Suzuki Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.

BREZİLYA LİDER TAMAMLADI

Grup C'yi lider tamamlayan Brezilya, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Sambacılar, grup aşamasında Fas ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Haiti'yi 3-0, İskoçya'yı ise yine 3-0 mağlup ederek 7 puanla zirvede yer aldı. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki dengeli görüntüsüyle dikkat çeken Brezilya, eleme turlarına da moralli çıktı.

Brezilya'nın en büyük kozları ise hücum hattındaki yıldız isimler. Vinicius Junior'un bire birlerdeki etkisi, Rodrygo'nun hareketliliği ve Raphinha'nın kanatlardaki üretkenliği rakip savunmanın en çok dikkat etmesi gereken silahlar arasında bulunuyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Neymar'ın da teknik heyetin tercihine göre bu mücadelede daha fazla süre alması bekleniyor.