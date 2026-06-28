Sanchez giderse Galatasaray'ın stoperi hazır! Fenerbahçe ile transfer savaşı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi transfer etmek için çalışıyor.

Fenerbahçe, daha önce takımda yer alan Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılması durumunda Kim Min-Jae'yi alternatif olarak değerlendiriyor.

Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Kim Min-Jae transferinde hareketlilik bekleniyor.

Kim Min-Jae, Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmeli ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde bu kez aynı hedefte buluştu. İki ezeli rakibin, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen iki kulüp de Güney Koreli stoperin durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE'DE KİM MİN-JAE PLANI Savunmaya takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, daha önce sarı-lacivertli formayı giyen Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Malang Sarr ve Nathan Aké gibi isimleri de değerlendiren Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae listenin öne çıkan adayları arasında yer alıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunmacıyla yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.