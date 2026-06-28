Sanchez giderse Galatasaray'ın stoperi hazır! Fenerbahçe ile transfer savaşı
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae için harekete geçti. Ezeli rakiplerin Güney Koreli stoper için transfer yarışına girdiği öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi transfer etmek için çalışıyor.
- Fenerbahçe, daha önce takımda yer alan Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.
- Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılması durumunda Kim Min-Jae'yi alternatif olarak değerlendiriyor.
- Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Kim Min-Jae transferinde hareketlilik bekleniyor.
- Kim Min-Jae, Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmeli ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde bu kez aynı hedefte buluştu. İki ezeli rakibin, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen iki kulüp de Güney Koreli stoperin durumunu yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE'DE KİM MİN-JAE PLANI
Savunmaya takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, daha önce sarı-lacivertli formayı giyen Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Malang Sarr ve Nathan Aké gibi isimleri de değerlendiren Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae listenin öne çıkan adayları arasında yer alıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunmacıyla yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
GALATASARAY DA DEVREDE
Galatasaray'da Davinson Sanchez'e yönelik transfer ilgisinin artması, savunma hattı için yeni planları gündeme getirdi. Kolombiyalı stoperin ayrılması halinde sarı-kırmızılıların ilk hedefi Virgil van Dijk olacak. Yönetim, Kim Min-Jae'yi de alternatifler arasında tutmaya devam ediyor.
DÜNYA KUPASI SONRASI HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Kim Min-Jae transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. 29 yaşındaki savunmacının Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Kim Min-Jae, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli stoper, sezonu 1 gol ve 1 asistlik katkıyla tamamladı.