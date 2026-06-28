Güney Afrika - Kanada | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Güney Afrika, A Grubu'nda Meksika'ya 2-0 mağlup olup Çekya ile 1-1 berabere kalarak Güney Kore'yi 1-0 yenip 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kanada, B Grubu'nda Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalıp Katar'ı 6-0 yenerek İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve averajla ikinci sırayı aldı.