Güney Afrika - Kanada | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor. Güney Afrika ile Kanada, adını son 16 turuna yazdırabilmek için karşı karşıya geliyor. İki takım da grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak eleme turuna yükselirken, kritik mücadelede kazanan yolculuğunu sürdürecek.. Güney Afrika - Kanada maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Güney Afrika, A Grubu'nda Meksika'ya 2-0 mağlup olup Çekya ile 1-1 berabere kalarak Güney Kore'yi 1-0 yenip 4 puanla ikinci sırada yer aldı.
- Kanada, B Grubu'nda Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalıp Katar'ı 6-0 yenerek İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu ve averajla ikinci sırayı aldı.
- Güney Afrika ve Kanada, son 32 turunda karşılaşarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme hedefiyle mücadele edecek.
- Güney Afrika, turnuvada sürpriz ekiplerden biri olarak son 32 turuna yükseldi.
- Kanada, averaj üstünlüğü sayesinde son 32 turuna adını yazdırdı.
Milyonları ekran başına kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı başladı. İlk maçta Güney Afrika ile ev sahiplerinden Kanada kozlarını paylaşıyor.
SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi J. Pedro Pinheiro yönetiyor.
CANLI TAKİP
Güney Afrika - Kanada maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa.
Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Millor, Saliba, Buchanan, Oluwaseyi, Jonathan David.
GÜNEY AFRİKA SÜRPRİZE İMZA ATTI
A Grubu'nda mücadele eden Güney Afrika, turnuvaya ev sahibi Meksika karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başladı.
İkinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kalan Hugo Broos'un öğrencileri, grup aşamasını Güney Kore karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle tamamladı.
Topladığı 4 puanla grubunu ikinci sırada bitiren Afrika temsilcisi, son 32 turuna yükselerek turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri oldu.
KANADA AVERAJLA TUR ATLADI
Kanada ise B Grubu'nda ilk maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.
Jesse Marsch'ın ekibi, ikinci karşılaşmada Katar'ı 6-0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı. Son hafta İsviçre'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle grubunu ikinci sırada tamamlayan Kanada, adını son 32 turuna yazdırdı.
KAZANAN YOLUNA DEVAM EDECEK
Son 32 turundaki mücadelede galip gelen ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselerek yoluna devam edecek. İki takım da çeyrek final yolunda kritik öneme sahip karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.