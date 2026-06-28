Fenerbahçe'ye Faslı maestro! Transfer için dev bonservis
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek için Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı transfer listesine aldı. Faslı futbolcunun kulübüne 25 milyon euro önerildi.
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- Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ı transfer gündemine aldı.
- Fenerbahçe, Brahim Diaz için Real Madrid ile ilk temasları gerçekleştirdi.
- Real Madrid, Brahim Diaz için 35 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe 25 milyon euro teklif sundu.
- Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirtiliyor ve sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
- Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta 2 gol ve 9 asist yaptı.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamle için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldı.
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'nin, Faslı yıldızın transferi için Real Madrid ile ilk temasları gerçekleştirdiği öğrenildi.
REAL MADRID İLE PAZARLIK MASASI
Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 26 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'in 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 25 milyon euroluk teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Faslı futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Brahim Diaz, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 9 da asist yaparak takımına skor katkısı verdi.
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