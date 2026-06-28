Ronaldo'dan Messi ve Mbappe övgüsü!

Brezilyalı futbolcu, Mbappe'nin oyun stilinin kendi kariyerinin en başarılı dönemlerini hatırlattığını ve modern futbolun en önemli isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ronaldo, Messi'nin futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olduğunu ve bugün bile etkili bir oyuncu olmaya devam ettiğini belirtti.

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, Dünya Kupası gol rekorunun Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarafından geçilmesinin ardından rekorların futbolun doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Dünya Kupası tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Brezilyalı efsane Ronaldo, turnuvadaki gol rekorunun Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarafından geçilmesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dünya Kupası kariyerini 15 golle tamamlayan Ronaldo'nun ardından Messi 19, Mbappe ise 16 gole ulaştı. Brezilyalı futbol adamı, iki yıldızın başarısını takdir ederek rekorların futbolun doğal bir parçası olduğunu söyledi.



REKORLARIN KIRILMASI FUTBOLUN DOĞASINDA VAR

Dünya Kupası gol rekoruyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Ronaldo, bireysel istatistiklerden çok futbolun gelişimine vurgu yaptı. Rekorların kalıcı olmadığını belirten Brezilyalı efsane, "Tüm rekorların kırılmak için olduğunu ve futbolun her zaman sayılardan ibaret olmadığını anlamak faydalı olur." ifadelerini kullandı.

Ronaldo ayrıca, oyuncuların yalnızca attıkları gollerle değil, futbola bıraktıkları mirasla da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Messi ve Mbappe'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü isimleri arasında yer almayı hak ettiğini söyleyen eski yıldız, iki futbolcunun da istatistiklerin ötesinde iz bırakan kariyerlere sahip olduğunu vurguladı.