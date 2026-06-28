Ronaldo'dan Messi ve Mbappe övgüsü!
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin Dünya Kupası gol sayısında kendisini geride bırakmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rekorların kırılmak için var olduğunu söyleyen Ronaldo, Messi'yi futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterirken, Mbappe'nin ise kendisine kariyerinin en parlak dönemini hatırlattığını ifade etti.
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- Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, Dünya Kupası gol rekorunun Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarafından geçilmesinin ardından rekorların futbolun doğal bir parçası olduğunu söyledi.
- Ronaldo 15 golle Dünya Kupası kariyerini tamamlarken, Messi 19 gole, Mbappe ise 16 gole ulaştı.
- Ronaldo, Messi'nin futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olduğunu ve bugün bile etkili bir oyuncu olmaya devam ettiğini belirtti.
- Brezilyalı futbolcu, Mbappe'nin oyun stilinin kendi kariyerinin en başarılı dönemlerini hatırlattığını ve modern futbolun en önemli isimlerinden biri olduğunu ifade etti.
- Ronaldo, oyuncuların yalnızca attıkları gollerle değil, futbola bıraktıkları mirasla da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Dünya Kupası tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Brezilyalı efsane Ronaldo, turnuvadaki gol rekorunun Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarafından geçilmesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dünya Kupası kariyerini 15 golle tamamlayan Ronaldo'nun ardından Messi 19, Mbappe ise 16 gole ulaştı. Brezilyalı futbol adamı, iki yıldızın başarısını takdir ederek rekorların futbolun doğal bir parçası olduğunu söyledi.
REKORLARIN KIRILMASI FUTBOLUN DOĞASINDA VAR
Dünya Kupası gol rekoruyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Ronaldo, bireysel istatistiklerden çok futbolun gelişimine vurgu yaptı. Rekorların kalıcı olmadığını belirten Brezilyalı efsane, "Tüm rekorların kırılmak için olduğunu ve futbolun her zaman sayılardan ibaret olmadığını anlamak faydalı olur." ifadelerini kullandı.
Ronaldo ayrıca, oyuncuların yalnızca attıkları gollerle değil, futbola bıraktıkları mirasla da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Messi ve Mbappe'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü isimleri arasında yer almayı hak ettiğini söyleyen eski yıldız, iki futbolcunun da istatistiklerin ötesinde iz bırakan kariyerlere sahip olduğunu vurguladı.
MESSI'YE ÖVGÜ, MBAPPE'YE MİRAS VURGUSU
Lionel Messi için ayrı bir değerlendirme yapan Ronaldo, Arjantinli yıldızın futbol tarihindeki yerinin tartışılmaz olduğunu dile getirdi. Brezilyalı efsane, "Messi, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biridir ve bugün bile etkili ve belirleyici bir oyuncu olmaya devam etmektedir." sözleriyle deneyimli futbolcuya övgüde bulundu.
Kylian Mbappe hakkında da konuşan Ronaldo, Fransız yıldızın oyun stilinin kendi kariyerinin en başarılı dönemlerini hatırlattığını söyledi. Mbappe'nin modern futbolun en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Ronaldo, genç yıldızın futbol efsanelerinin doğal varisi konumunda bulunduğunu ifade etti.