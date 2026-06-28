Fenerbahçe’ye İngiltere’den flaş öneri: Son aday Bowen

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'ye menajerler tarafından West Ham United'da oynayan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Jarrod Bowen önerildi.

Sarı-Lacivertli yönetim Bowen'ın durumunu detaylı şekilde incelemeye aldı ve değerlendirme sonrası karar verecek.

Başkan Aziz Yıldırım sağ kanat bölgesine önem veriyor ve Dorgeles Nene'nin performansı yetersiz bulunuyor.

Bowen'ın West Ham United ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro.

Oyuncunun West Ham United ile geleceği ve olası transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

F.Bahçe'de sağ kanat arayışları sürerken İngiltere'den bir iddia gündeme geldi. Menajerler tarafından küme düşen West Ham United'ın formasını giyen Jarrod Bowen, Sarı-Lacivertli kulübe önerildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun durumunu detaylı şekilde incelemeye aldığı ve yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda karar vereceği ifade ediliyor.