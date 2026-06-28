Fenerbahçe’ye İngiltere’den flaş öneri: Son aday Bowen
Kanarya sağ kanat arayışlarına hız verirken menajerler, West Ham United forması giyen Jarrod Bowen’ı önerdi. Yönetim oyuncunun durumunu araştırmaya alırken, olası bir transfer hamlesinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.
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- Fenerbahçe'ye menajerler tarafından West Ham United'da oynayan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Jarrod Bowen önerildi.
- Sarı-Lacivertli yönetim Bowen'ın durumunu detaylı şekilde incelemeye aldı ve değerlendirme sonrası karar verecek.
- Başkan Aziz Yıldırım sağ kanat bölgesine önem veriyor ve Dorgeles Nene'nin performansı yetersiz bulunuyor.
- Bowen'ın West Ham United ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro.
- Oyuncunun West Ham United ile geleceği ve olası transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
F.Bahçe'de sağ kanat arayışları sürerken İngiltere'den bir iddia gündeme geldi. Menajerler tarafından küme düşen West Ham United'ın formasını giyen Jarrod Bowen, Sarı-Lacivertli kulübe önerildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun durumunu detaylı şekilde incelemeye aldığı ve yapılacak değerlendirme sonrası transfer konusunda karar vereceği ifade ediliyor.
Kulüp içinde sağ kanat bölgesi için takviye planlaması yapılırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu bölgeye çok önem verdiği öne sürülüyor. İddiaya göre, mevcut kadroda Dorgeles Nene'nin performansı yetersiz bulunuyor ve bu bölgeye yeni bir transfer yapılması hedefleniyor.
29 yaşındaki Bowen'ın kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken, oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. İngiliz futbolcunun West Ham United ile geleceği ve olası transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.