Yeni Zelanda - Belçika | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda heyecan sona eriyor. Yeni Zelanda ile Belçika karşı karşıya geliyor. İlk iki maçından galibiyet çıkaramayan Kırmızı Şeytanlar bu kez kazanıp son 32 turuna adını yazdırmak amacında. Yeni Zelanda - Belçika maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Belçika, Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile karşılaşıyor ve her iki takım da son 32'ye kalmayı hedefliyor.
- Karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Adham Makhadmeh yönetiyor.
- Grupta Mısır 4 puanla liderken, İran ve Belçika 2'şer puanda, Yeni Zelanda ise 1 puanda bulunuyor.
- Belçika galibiyetle 5 puana ulaşarak ilk iki sıradan birine yerleşebilir, Yeni Zelanda ise galibiyetle 4 puana çıkarak ikinci sıraya yükselebilir.
- Belçika'nın kadrosunda Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ve Jeremy Doku gibi önemli oyuncular yer alıyor.
Belçika, Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşıyor. BC Place'de oynanan mücadelede iki takımın da hedefi yoluna kayıpsız devam edip son 32'ye kalmak.
Karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh yönetiyor.
CANLI TAKİP
Yeni Zelanda - Belçika maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Yeni Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Bindon, Cacace, Bell, Stamenic, Thomas, Singh, Just, Wood.
Belçika: Courtois, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Tielemans, De Bruyne, Vanaken, Trossard, Doku, De Ketelaere.
GRUPTA SON DURUM
Grupta ilk iki maçın ardından Mısır 4 puanla ilk sıraya çıktı. İran ile Belçika 2'şer puan topladı. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Belçika, Mısır ile 1-1, İran ile 0-0 berabere kaldı. Yeni Zelanda ise İran karşısında 2-2'lik beraberlik aldıktan sonra Mısır'a 3-1 mağlup oldu.
SON 32 İÇİN NE GEREKİYOR?
Belçika olası bir galibiyetle 5 puana ulaşacak ve ilk iki sıradan birine yerleşecek. Mısır-İran maçının sonucu, Belçika'nın grubu birinci veya ikinci sırada tamamlaması adın belirleyici rol oynayacak. Yeni Zelanda ise elde edeceği galibiyetle 4 puana çıkacak; İran'ın Mısır karşısında kazanamadığı durumda ikinci sıraya yükselecek. İran'ın galibiyeti halinde Yeni Zelanda üçüncülük sıralamasına kalacak.
YILDIZLAR KADRODA
Belçika, gruptaki ilk iki maçında galibiyet alamadı ancak yenilgi de yaşamadı. Rudi Garcia'nın ekibi, Mısır karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan bir puanla ayrıldı; İran maçında ise gol bulamadı. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ve Jeremy Doku en önemli silahlar arasında yer alıyor.
LİDERLERİ WOOD
Yeni Zelanda, ilk maçında İran karşısında iki kez öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Mısır karşısında da ilk yarıda skor avantajı yakaladı, ikinci yarıdaki gollerle sahadan mağlup ayrıldı. Chris Wood, Finn Surman, Marko Stamenic ve Elijah Just, Darren Bazeley'nin takımında öne çıkan isimler arasında.