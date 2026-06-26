Yeni Zelanda - Belçika | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Kevin de Bruyne SON 32 İÇİN NE GEREKİYOR? Belçika olası bir galibiyetle 5 puana ulaşacak ve ilk iki sıradan birine yerleşecek. Mısır-İran maçının sonucu, Belçika'nın grubu birinci veya ikinci sırada tamamlaması adın belirleyici rol oynayacak. Yeni Zelanda ise elde edeceği galibiyetle 4 puana çıkacak; İran'ın Mısır karşısında kazanamadığı durumda ikinci sıraya yükselecek. İran'ın galibiyeti halinde Yeni Zelanda üçüncülük sıralamasına kalacak.

Chris Wood YILDIZLAR KADRODA Belçika, gruptaki ilk iki maçında galibiyet alamadı ancak yenilgi de yaşamadı. Rudi Garcia'nın ekibi, Mısır karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan bir puanla ayrıldı; İran maçında ise gol bulamadı. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ve Jeremy Doku en önemli silahlar arasında yer alıyor.