Zirvede tango! Arjantin Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi

Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez ve Lionel Messi Arjantin'in gollerini attı.

Messi Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Grubunu lider bitiren Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Tangocular için golleri Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez ve Lionel Messi kaydetti. Ürdün'e ise Moussa Al Tamari'nin sayısı yeterli olmadı.

Arjantin, 2026 Dünya Kupası 'ndaki grup aşamasını Ürdün ile kapattı. Scaloni'nin öğrencileri ilk yarıda attıkları gollerle 3 puanın sahibi oldu.

Lautaro Martinez penaltıdan ağları sarstı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Ürdün, Arjantin yarı sahasında faul kazandı.

1' Arjantin taç atışıyla oyuna başladı.

3' Arjantin atağının ardından top auta çıktı, Ürdün kale vuruşu kullandı.

7' Giovani Lo Celso ofsayta yakalandı.

8' Arjantin rakip yarı sahada taç atışı kullandı.

10' Ürdün savunması Arjantin atağını karşıladı.

10' Ürdün taç atışı kullandı.

11' Arjantin taç atışı kullandı.

13' Arjantin köşe vuruşu kazandı.

13' Nicolas Otamendi'nin kafa vuruşu auta gitti.

13' Ürdün kale vuruşuyla oyunu başlattı.

14' Arjantin taç atışı kullandı.

15' Arjantin taç atışı kullandı.

17' Mohannad Abu Taha sarı kart gördü.

18' Arjantin serbest vuruş kazandı.

19' Gol! Giovani Lo Celso'nun golüyle Arjantin öne geçti. Ürdün 0-1 Arjantin

20' Ürdün taç atışı kullandı.

20' Arjantin savunması taç atışıyla oyuna başladı.

23' Karşılaşmada su molası verildi.

26' Su molasının ardından oyun yeniden başladı.

26' Arjantin taç atışı kullandı.

26' Arjantin bir kez daha taç atışı kullandı.

27' Arjantin köşe vuruşu kazandı.

28' Lautaro Martinez'in şutu auta çıktı.

28' Marcos Senesi'nin şutunu kaleci kurtardı.

30' Arjantin penaltı kazandı.

31' Gol! Lautaro Martinez penaltıyı gole çevirdi. Ürdün 0-2 Arjantin

32' Ürdün, Arjantin yarı sahasında faul kazandı.

32' Ürdün taç atışı kullandı.

33' Ürdün serbest vuruş kazandı.

34' Ürdün taç atışı kullandı.

34' Ürdün, Arjantin yarı sahasında faul kazandı.

34' Arjantin taç atışı kullandı.

35' Odeh Fakhoury'nin şutu auta gitti.

35' Ürdün köşe vuruşu kazandı.

35' Mohannad Abu Taha'nın şutu isabetsiz oldu.

38' Arjantin rakip yarı sahada taç atışı kullandı.

38' Ali Ahmad Azaizeh'in kafa vuruşu auta gitti.

39' Arjantin kale vuruşuyla oyunu başlattı.

41' Ürdün rakip yarı sahada taç atışı kullandı.

41' Arjantin tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

42' Arjantin taç atışı kullandı.

42' Ürdün serbest vuruş kazandı.

45' Arjantin taç atışı kullandı.

45' Arjantin, Ürdün yarı sahasında faul kazandı.

45+2' Arjantin taç atışı kullandı.

45+3' Arjantin serbest vuruş kazandı.

45+3' Nicolas Otamendi ofsayta yakalandı.

45+3' Arjantin lehine faul kararı verildi.

45+5' Julian Alvarez'in şutunu kaleci kurtardı.

45+5' Ürdün kale vuruşu kullandı.

45+6' Odeh Fakhoury ofsayta yakalandı.

İY | Ürdün 0-2 Arjantin

46' İkinci yarı başladı.

46' Ürdün'de Odeh Fakhoury'nin yerine Mahmoud Almardi oyuna girdi.

46' Ali Ahmad Azaizeh'in yerine Mousa Suleiman oyuna dahil oldu.

47' Arjantin taç atışı kullandı.

48' Lautaro Martinez ofsayta yakalandı.

49' Ürdün serbest vuruş kazandı.

49' Arjantin tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

50' Arjantin taç atışı kullandı.

51' Mousa Suleiman'ın şutunu kaleci kurtardı.

51' Arjantin kale vuruşuyla oyunu başlattı.

53' Arjantin rakip yarı sahada taç atışı kullandı.

54' Lautaro Martinez'in şutu auta gitti.

54' Ürdün kale vuruşuyla oyunu başlattı.

54' Ürdün taç atışı kullandı.

55' Gol! Mousa Suleiman, Ehsan Haddad'ın asistinde farkı bire indirdi. Ürdün 1-2 Arjantin

59' Nicolas Paz Martinez'in şutu auta gitti.

59' Ürdün kale vuruşuyla oyunu başlattı.

60' Giovani Lo Celso'nun yerine Thiago Almada oyuna girdi.

60' Lautaro Martinez'in yerine Lionel Messi oyuna dahil oldu.

61' Nicolas Paz Martinez'in yerine Alexis Mac Allister oyuna girdi.

61' Arjantin köşe vuruşu kazandı.

64' Arjantin serbest vuruş kazandı.

64' Yazan Alarab sarı kart gördü.

65' Arjantin serbest vuruş kazandı.

65' Lionel Messi'nin şutu auta gitti.

65' Ürdün kale vuruşuyla oyunu başlattı.

65' Arjantin rakip yarı sahada taç atışı kullandı.

66' Ürdün taç atışı kullandı.

67' Arjantin serbest vuruş kazandı.

68' Ürdün taç atışı kullandı.

68' Karşılaşmada su molası verildi.

71' Su molasının ardından oyun yeniden başladı.

71' Giuliano Simeone'nin yerine Valentin Barco oyuna girdi.

76' Nizar Alrashdan'ın yerine Amer Jamous oyuna girdi.

76' Ürdün rakip ceza sahası önünden serbest vuruş kazandı.

76' Ürdün serbest vuruş kullandı.

79' Arjantin serbest vuruş kazandı.

80' Gol! Lionel Messi farkı yeniden ikiye çıkardı. **Ürdün 1-3 Arjantin**

80' Arjantin serbest vuruş kazandı.

82' Thiago Almada'nın şutu auta gitti.

82' Ürdün kale vuruşuyla oyunu başlattı.

82' Julian Alvarez'in yerine Jose Manuel Lopez oyuna girdi.

84' Arjantin kale vuruşuyla oyunu başlattı.

84' Ürdün rakip yarı sahada taç atışı kullandı.

85' Arjantin serbest vuruş kazandı.

86' Jose Manuel Lopez'in şutu auta gitti.

87' Arjantin köşe vuruşu kazandı.

87' Arjantin bir kez daha köşe vuruşu kazandı.

88' Arjantin serbest vuruş kazandı.

89' Husam Abudahab sakatlandı, oyun durdu.

90' Husam Abudahab'ın yerine Saleem Obaid oyuna girdi.

90' Ali Olwan'ın yerine Mohammad Abuzraiq oyuna girdi.

90+1' Arjantin serbest vuruş kazandı.

90+1' Marcos Senesi'nin şutu auta gitti.

90+1' Ürdün kale vuruşuyla oyunu başlattı.

90+3' Ürdün köşe vuruşu kazandı.

90+3' Arjantin, Ürdün yarı sahasında faul kazandı.

90+4' Arjantin rakip yarı sahadan serbest vuruş kazandı.

90+4' Mohammad Abuzraiq sarı kart gördü.

MS | Ürdün 1-3 Arjantin