Filenin Efeleri set vermedi! Türkiye Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 yendi

Filenin Efeleri, ikinci haftayı moral veren bir sonuçla tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini elde etti.

Milli takım, bu galibiyetle organizasyondaki başarılı grafiğini sürdürdü.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Efeleri, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri Belçika'yı 3-0 yendi

BELÇİKA'YA SET VERMEDİ

Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, Belçika'ya set şansı tanımadı.

Milli takım, mücadeleyi 3-0 kazanarak organizasyondaki başarılı grafiğini sürdürdü.

MİLLETLER LİGİ'NDE 5. GALİBİYET

Bu sonucun ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini elde etti.

Filenin Efeleri, ikinci haftayı moral veren bir sonuçla kapatarak organizasyondaki yoluna önemli bir galibiyetle devam etti.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor