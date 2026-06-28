Filenin Efeleri set vermedi! Türkiye Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri, organizasyondaki beşinci galibiyetine ulaştı.
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- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
- Filenin Efeleri, Belçika karşısında baştan sona üstün oynayarak rakibine set şansı tanımadı.
- Milli takım, bu galibiyetle organizasyondaki başarılı grafiğini sürdürdü.
- A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini elde etti.
- Filenin Efeleri, ikinci haftayı moral veren bir sonuçla tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.
BELÇİKA'YA SET VERMEDİ
Karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, Belçika'ya set şansı tanımadı.
Milli takım, mücadeleyi 3-0 kazanarak organizasyondaki başarılı grafiğini sürdürdü.
MİLLETLER LİGİ'NDE 5. GALİBİYET
Bu sonucun ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki beşinci galibiyetini elde etti.
Filenin Efeleri, ikinci haftayı moral veren bir sonuçla kapatarak organizasyondaki yoluna önemli bir galibiyetle devam etti.
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