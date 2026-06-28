Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu! Transfer için ABD'ye gitti
Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski kariyerine MLS'te devam etmeye hazırlanıyor. Polonyalı golcünün, Chicago Fire ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği iddia edildi.
Hızlı Özet Göster
- Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılıp MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
- İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Lewandowski, Chicago Fire ile anlaşma sağladı.
- Lewandowski'nin iki hafta önce Chicago'yu ve kulüp tesislerini ziyaret ettiği belirtildi.
- Transferde sona gelinirken Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresi MLS olabilir. Tecrübeli golcünün, ABD temsilcisi Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Transfer sürecinde sona gelinirken tarafların resmi imza için geri sayıma geçtiği belirtildi.
CHICAGO FIRE İLE ANLAŞMA SAĞLADI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Robert Lewandowski, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardı. Polonyalı yıldızın kariyerine ABD'de devam etmeye hazırlandığı ifade edildi.
ZİYARETİN ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDI
Lewandowski'nin yaklaşık iki hafta önce Chicago'yu ve kulüp tesislerini ziyaret ettiği aktarıldı. Bu görüşmelerin ardından tarafların anlaşma sağlayarak transferde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi.
İMZA İÇİN GERİ SAYIM
Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire ile resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün, MLS kariyerine başlaması için artık son aşamaya gelindiği öne sürüldü.