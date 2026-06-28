Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu! Transfer için ABD'ye gitti

Lewandowski'nin iki hafta önce Chicago'yu ve kulüp tesislerini ziyaret ettiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Lewandowski, Chicago Fire ile anlaşma sağladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Robert Lewandowski, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardı. Polonyalı yıldızın kariyerine ABD'de devam etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresi MLS olabilir. Tecrübeli golcünün, ABD temsilcisi Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Transfer sürecinde sona gelinirken tarafların resmi imza için geri sayıma geçtiği belirtildi.

Robert Lewandowski'nin kariyerini ABD'de sürdüreceği öne sürüldü

ZİYARETİN ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDI

Lewandowski'nin yaklaşık iki hafta önce Chicago'yu ve kulüp tesislerini ziyaret ettiği aktarıldı. Bu görüşmelerin ardından tarafların anlaşma sağlayarak transferde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire ile resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün, MLS kariyerine başlaması için artık son aşamaya gelindiği öne sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor