Fenerbahçe'de bir transfer daha bitiyor! Yıldız futbolcuda imza an meselesi
Yeni sezon öncesi Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Malang Sarr transferinde son aşamaya geldi.
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- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirdi.
- Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık ve Senegalli Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Fenerbahçe, savunma hattı için Malang Sarr transferinde anlaşmaya çok yaklaştı.
- Malang Sarr transferinde imza parası konusunda görüşmeler devam ediyor.
- Fransız stoper Malang Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi ve bonservissiz imza atma hakkını elde etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal getirilirken, sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler daha sonra Senegalli genç futbolcu Amara Diouf'u 5 yıllığına renklerine bağladı.
SAVUNMAYA TAKVİYE GELİYOR
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, savunma hattı için Malang Sarr transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fransız stoperle anlaşmaya çok yaklaştı.
İMZA PARASI DETAYI
Taraflar arasında yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırken, görüşmeler imza parası üzerinde yoğunlaştı. Fransız savunmacının daha yüksek imza parası talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise belirlediği bütçenin üzerine çıkmadığı öğrenildi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
İmza parası konusundaki son pürüzün giderilmesi halinde Malang Sarr transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, savunma hattını yeni sezona kadar güçlendirmeyi hedefliyor.
3465 DAKİKA OYNADI
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Malang Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi ve bonservissiz imza atma hakkını eline aldı. Geride kalan sezonda 39 karşılaşmaya çıktı. Gol atamayan deneyimli stoper 1 asist yaptı ve 3465 dakika süre aldı.
Kariyerinde Nice, Chelsea, Porto ve Monaco gibi takımların da formasını giydi.
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