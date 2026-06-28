Malang Sarr Nice'te de oynadı

3465 DAKİKA OYNADI

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Malang Sarr'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi ve bonservissiz imza atma hakkını eline aldı. Geride kalan sezonda 39 karşılaşmaya çıktı. Gol atamayan deneyimli stoper 1 asist yaptı ve 3465 dakika süre aldı.

Kariyerinde Nice, Chelsea, Porto ve Monaco gibi takımların da formasını giydi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe