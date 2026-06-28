Filenin Efeleri'nden Arjantin karşısında 2-0'lık muhteşem geri dönüş
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin’i 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Efeleri, organizasyondaki 4. galibiyetine ulaştı.
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- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Arjantin'i Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da 3-2 mağlup etti.
- Türkiye, ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybettikten sonra üçüncü ve dördüncü setleri 25-21 ve 25-18 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi ve karar setini 18-16 aldı.
- Filenin Efeleri, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin'i ilk kez yenerek 4. galibiyetini elde etti.
- Türkiye, ikinci haftanın son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.
- Arjantin, bu sonuçla VNL'deki 5. mağlubiyetini aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin ile karşılaştı.
Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynanan müsabaka TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlandı.
SET SET SKORLAR
Karşılaşmada ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, üçüncü ve dördüncü setleri 25-21 ve 25-18 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.
Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde maç sayısını çeviren Filenin Efeleri, seti 18-16, karşılaşmayı ise 3-2 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin'i ilk kez yenen Türkiye, 4. galibiyetini aldı. Arjantin ise VNL'deki 5. mağlubiyetini yaşadı.
BUGÜN BELÇİKA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün (29.06.2026) TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.
Salon: PreZero Arena
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija)
Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos)
Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16
Süre: 148 dakika