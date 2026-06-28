Filenin Efeleri'nden Arjantin karşısında 2-0'lık muhteşem geri dönüş

Filenin Efeleri, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin'i ilk kez yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Türkiye, ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybettikten sonra üçüncü ve dördüncü setleri 25-21 ve 25-18 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi ve karar setini 18-16 aldı.

Filenin Efeleri 2-0'dan geri döndü tango yaptı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SET SET SKORLAR

Karşılaşmada ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, üçüncü ve dördüncü setleri 25-21 ve 25-18 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde maç sayısını çeviren Filenin Efeleri, seti 18-16, karşılaşmayı ise 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin'i ilk kez yenen Türkiye, 4. galibiyetini aldı. Arjantin ise VNL'deki 5. mağlubiyetini yaşadı.