Senegal - Irak | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda heyecan sona eriyor. Senegal, Irak ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da henüz puanla tanışamadığı turnuvada galip gelerek en iyi üçüncüler kontenjanına dahil olabilmek istiyor. Senegal - Irak maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Senegal ve Irak, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Toronto Stadyumu'nda karşılaşıyor.
- Her iki takım, Norveç ve Fransa'ya yenilerek organizasyona kötü bir başlangıç yaptı.
- Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.
- Senegal, averaj üstünlüğüyle Irak'ın önünde yer alırken Irak'ın üçüncülük için galibiyete ihtiyacı var.
- Kazanan takım, grubu üçüncü sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselme şansı elde edebilir.
Senegal ile Irak, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Norveç ve Fransa'ya yenilerek organizasyona kötü bir başlangıç yapan iki ülke, sahadan galibiyetle ayrılıp en iyi üçüncüler arasına girmeyi hedefliyor.
BMO Field'daki zorlu randevuyu Anthony Taylor yönetiyor.
CANLI TAKİP
Senegal - Irak maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Gana Gueye, Diarra, Camara, Mbaye, Sarr, Mane.
Irak: Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi.
HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal ile Irak, grubun son maçında Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Fransa ve Norveç'in 6'şar puanla ilk iki sırayı alması, Senegal-Irak maçını üçüncülük ve son 32 turu hesabının merkezine taşıyor. FIFA'nın 2026 formatında grup liderleri ve ikincileriyle birlikte en iyi sekiz üçüncü takım da son 32 turuna yükselecek.
AVERAJDA SENEGAL ÖNDE
Senegal, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 3-1, ikinci maçında Norveç'e 3-2 mağlup oldu. Afrika temsilcisi iki maç sonunda 3 gol attı, 6 gol yedi ve -3 averajla üçüncü sırada yer aldı. Irak ise Norveç'e 4-1, Fransa'ya 3-0 kaybetti; 1 gol, 7 gol yeme ve -6 averajla son sırada bulunuyor.
KAZANANIN ŞANSI VAR
Kazanan takım grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Beraberlik halinde Senegal, averaj üstünlüğüyle Irak'ın önünde kalır. Bu nedenle Irak'ın üçüncülük için galibiyetten başka sonucu yok.
Senegal, Fransa ve Norveç maçlarında skor üretmesine rağmen savunmada istediği dengeyi kuramadı. Sadio Mane, Ismaila Sarr ve Nicolas Jackson gibi hücum oyuncularıyla rakip kalede etkili olmayı amaçlayan Senegal, Irak karşısında yalnızca galibiyet değil, averajını da güçlendirecek bir skor arıyor.
Irak ise turnuvadaki ilk puanını ve ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Graham Arnold yönetimindeki ekipte Aymen Hussein, Ali Jasim, Zidane Iqbal ve Ali Al-Hamadi, hücum organizasyonlarında öne çıkan isimler arasında bulunuyor. FIFA'nın Irak kadro sayfasında Aymen Hussein, Ali Jasim ve Ali Al-Hamadi forvet hattında; Zidane Iqbal ise orta sahada yer alıyor.