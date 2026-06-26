Senegal - Irak | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Senegal, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 3-1, ikinci maçında Norveç'e 3-2 mağlup oldu. Afrika temsilcisi iki maç sonunda 3 gol attı, 6 gol yedi ve -3 averajla üçüncü sırada yer aldı. Irak ise Norveç'e 4-1, Fransa'ya 3-0 kaybetti; 1 gol, 7 gol yeme ve -6 averajla son sırada bulunuyor.

Irak iki maçtan da galibiyet çıkaramadı

Ismaila Sarr

KAZANANIN ŞANSI VAR

Kazanan takım grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Beraberlik halinde Senegal, averaj üstünlüğüyle Irak'ın önünde kalır. Bu nedenle Irak'ın üçüncülük için galibiyetten başka sonucu yok.

Senegal, Fransa ve Norveç maçlarında skor üretmesine rağmen savunmada istediği dengeyi kuramadı. Sadio Mane, Ismaila Sarr ve Nicolas Jackson gibi hücum oyuncularıyla rakip kalede etkili olmayı amaçlayan Senegal, Irak karşısında yalnızca galibiyet değil, averajını da güçlendirecek bir skor arıyor.

Irak ise turnuvadaki ilk puanını ve ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Graham Arnold yönetimindeki ekipte Aymen Hussein, Ali Jasim, Zidane Iqbal ve Ali Al-Hamadi, hücum organizasyonlarında öne çıkan isimler arasında bulunuyor. FIFA'nın Irak kadro sayfasında Aymen Hussein, Ali Jasim ve Ali Al-Hamadi forvet hattında; Zidane Iqbal ise orta sahada yer alıyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor