Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal hamlesi! 25 milyon euroluk teklif
Vedat Muriqi transferinin ardından hücum hattını bir yıldız isimle daha güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İspanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Real Sociedad kaptanı Mikel Oyarzabal için yaptığı 25 milyon euroluk teklif ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Mikel Oyarzabal için transfer girişimlerine başladı.
- Sarı-lacivertli kulüp, Real Sociedad'a 29 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro teklif sundu.
- Mikel Oyarzabal, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olarak belirtiliyor.
- İspanyol futbolcunun Real Sociedad ile 2028'e kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.
- Geçen sezon La Liga'da 34 maçta 15 gol ve 4 asist yapan Oyarzabal'ın piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Mikel Oyarzabal için girişimlerini başlattı.
Fenerbahçe'nin, Real Sociedad forması giyen İspanyol yıldız için kulübünün kapısını çaldığı öğrenildi.
25 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki futbolcu için Real Sociedad'a 25 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.
Mikel Oyarzabal'ın, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu ifade edilirken, teknik heyetin de bu transferi istediği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Real Sociedad altyapısından yetişen Mikel Oyarzabal'ın İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Kulübünün kaptanlığını da yapan tecrübeli futbolcu, uzun yıllardır takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.
GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI SAĞLADI
Geride kalan sezonda La Liga'da 34 maça çıkan Mikel Oyarzabal, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İspanya Milli Takımı formasını ise 55 kez giyen deneyimli hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 27 gol kaydetti.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Kariyerinde 2021 yılında 70 milyon euro piyasa değerine ulaşan Mikel Oyarzabal'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin transfer sürecindeki gelişmelere göre Real Sociedad ile temaslarını sürdürmesi bekleniyor.