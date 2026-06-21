Belçika - İran | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda ikinci maçların heyecanı yaşanıyor. İlk sınavında Mısır ile berabere kalan Belçika, Yeni Zelanda karşısında 1 puan alan İran ile kozlarını paylaşıyor. İki ülkenin de hedefi son 32'ye kalabilmek adına avantaj yakalayabilmek. Belçika - İran maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Belçika ve İran, 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda karşı karşıya geliyor.
- Belçika, Mısır karşısında beraberliği yakaladıktan sonra İran'ı yenmeyi hedefliyor.
- İran, zor günler geçiren halkını sevindirmeyi amaçlıyor.
- Belçika'nın kadrosunda Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi isimler yer alıyor.
- İran'ın kadrosunda Alireza Beyranvand, Mehdi Taremi ve Alireza Jahanbakhsh gibi oyuncular bulunuyor.
Belçika ile İran, 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. Mısır karşısında geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan ve beraberliği koparan Kırmızı Şeytanlar bu kez kazanmak amacında. Diğer yandan Team Melli ise geçirdiği zor günler nedeniyle halkını sevindirmeyi hedefliyor.
CANLI TAKİP
Belçika - İran maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Saelemaekers, Lukaku.
İran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Nemati, Hardani, Hajisafi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi, Taremi.
İRAN'DAN ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK
Belçika, son üç Dünya Kupası maçında galibiyet görmedi. Ancak 2026 Dünya Kupası ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. İran ise turnuvadaki son 8 mücadelenin sadece birinde mağlubiyet aldı. İran ekibi, gruptaki ikinci maçında rakibini geçmek istiyor.
BELÇİKA'NIN KADROSU
Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lizbon), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Forvet: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
İRAN'IN KADROSU
Kaleci: Alireza Beyranvand (Tractor), Sayed Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
Defans: Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Milad Mohammadi (Persepolis), Ramin Rezaeian (Foolad)
Orta saha: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor)
Forvet: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Dennis Dargahi (Standard Liege), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba)
GRUPTA KALAN MAÇLAR
27 Haziran Cumartesi: 06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)
27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)