Belçika - İran | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Belçika'nın kadrosunda Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi isimler yer alıyor.

Belçika ile İran, 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. Mısır karşısında geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan ve beraberliği koparan Kırmızı Şeytanlar bu kez kazanmak amacında. Diğer yandan Team Melli ise geçirdiği zor günler nedeniyle halkını sevindirmeyi hedefliyor.

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Belçika - İran maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Saelemaekers, Lukaku.

İran: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Nemati, Hardani, Hajisafi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi, Taremi.