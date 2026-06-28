Milli rallici Ali Türkkan atlayışta kaza yaptı: Albayrak hastanede

Kaza sonrası yarış geçici olarak durduruldu ve ilk yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.

Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde geçirdikleri kazanın ardından yarış dışı kaldı. AA'nın aktardığı bilgilere göre, etap sırasında yaşanan kazada Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Oytun Albayrak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Ali Türkkan ve co-pilotu Acropolis Rallisi'nde kaza sonrası yarış dışı kaldı.

KAZA ETABIN 12. KİLOMETRESİNDE YAŞANDI

Organizasyonun yaptığı açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ekibinin aracı, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde ön kısmının zemine sert şekilde çarpması sonucu kaza yaptı. Çarpmanın ardından ilk yardım ekiplerinin güvenli şekilde olay yerine ulaşabilmesi için yarış geçici olarak durduruldu.

Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Co-pilot Oytun Albayrak ise herhangi bir risk ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.