Milli rallici Ali Türkkan atlayışta kaza yaptı: Albayrak hastanede
Yunanistan'daki zorlu rallide milli takımımızın aracı ağır hasar aldı. Etap sırasında yaşanan kaza sonrası yarış geçici olarak durdurulurken, Ali Türkkan ve Oytun Albayrak'ın sağlık durumları belli oldu.
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- Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'daki Acropolis Rallisi'nde kaza geçirerek yarış dışı kaldı.
- Kaza etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde aracın ön kısmının zemine sert çarpması sonucu meydana geldi.
- Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
- Oytun Albayrak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
- Kaza sonrası yarış geçici olarak durduruldu ve ilk yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.
Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde geçirdikleri kazanın ardından yarış dışı kaldı. AA'nın aktardığı bilgilere göre, etap sırasında yaşanan kazada Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Oytun Albayrak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ETABIN 12. KİLOMETRESİNDE YAŞANDI
Organizasyonun yaptığı açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ekibinin aracı, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde ön kısmının zemine sert şekilde çarpması sonucu kaza yaptı. Çarpmanın ardından ilk yardım ekiplerinin güvenli şekilde olay yerine ulaşabilmesi için yarış geçici olarak durduruldu.
Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Co-pilot Oytun Albayrak ise herhangi bir risk ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
MİLLİ EKİP RALLİYE DEVAM EDEMEDİ
Kazanın ardından Türkkan ve Albayrak ikilisi yarışa devam edemedi. Böylece milli ekip, Acropolis Rallisi'ni tamamlayamadan organizasyona veda etmek zorunda kaldı.
SAĞLIK DURUMLARIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ
Organizasyon yetkilileri, Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Oytun Albayrak'ın ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kazayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
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