Merih Demiral ve Barış Alper Yılmaz'dan Dünya Kupası mesajı! Yıldız futbolcuya tepki

Merih Demiral özür diledi

"HAYALLERİMİZİN ÇOK UZAĞINDA KALDIK"

Merih Demiral, paylaşımında Türk milletine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz."

"SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

Deneyimli stoper, takım olarak sahada son ana kadar mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Merih Demiral, "Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız." ifadelerini kullandı.