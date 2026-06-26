Merih Demiral ve Barış Alper Yılmaz'dan Dünya Kupası mesajı! Yıldız futbolcuya tepki
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. Milli futbolcunun babasına hitaben yazdığı mesaj kısa sürede gündem oldu. Merih Demiral da açıklamaları sonrasında taraftarların hedefi oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ay-yıldızlı futbolcu, turnuvanın ardından yaşadığı hayal kırıklığını babasına hitap ettiği sözlerle dile getirdi.
"SÖZÜMÜ TUTAMADIM BABA"
Barış Alper Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sözümü tutamadım özür dilerim baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim."
Milli futbolcunun mesajı, kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI
Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı, çok sayıda taraftar tarafından destek mesajlarıyla karşılandı. Milli futbolcuya moral veren taraftarlar, paylaşımın altına binlerce yorum yaptı.
MÜCADELE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşımında geleceğe yönelik mesaj da veren Barış Alper Yılmaz, yaşanan hayal kırıklığına rağmen çalışmayı sürdüreceğinin altını çizdi. Milli futbolcunun kararlılık vurgusu yapan sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.
MERİH'E TEPKİ!
2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Merih Demiral, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türk halkından özür diledi. Tecrübeli savunmacının açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Futbol Takımı'nda, turnuvanın ardından ilk dikkat çeken açıklamalardan biri Merih Demiral'dan geldi.
Ay-yıldızlı ekibin kaptanlarından Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yaşanan hayal kırıklığına değindi hem de taraftarlardan özür diledi.
"HAYALLERİMİZİN ÇOK UZAĞINDA KALDIK"
Merih Demiral, paylaşımında Türk milletine seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz."
"SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"
Deneyimli stoper, takım olarak sahada son ana kadar mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.
Merih Demiral, "Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız." ifadelerini kullandı.
"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Milli futbolcu, paylaşımını gelecek için verdiği mesajla tamamladı.
Merih Demiral, "Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız." sözleriyle taraftarlara seslendi.
Paylaşım kısa süre içinde çok sayıda etkileşim alırken, gönderinin altına destek ve eleştiri içeren yüzlerce yorum yapıldı.