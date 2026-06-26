Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Matviy Ponomarenko

Dinamo Kiev, Ponomarenko için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Cimbom, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken genç yetenekleri de yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko için ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Matviy Ponomarenko için kulübü 30 milyon euro istiyor

TALEP ÇOK YÜKSEK

Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtilen Ponomarenko için Dinamo Kiev'in yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç forvet için Ukrayna ekibinin beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu aktarıldı.