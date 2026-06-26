A Milli Takım Dünya Kupası sonrası Türkiye'de
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı, ABD'deki son maçın ardından Türkiye'ye döndü. Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
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- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyerek Türkiye'ye döndü.
- Son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden takım, Los Angeles'tan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
- Kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kafilede yer aldı.
- A Milli Takım, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ardından Türkiye'ye döndü. Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Los Angeles'tan hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.
KAFİLE İSTANBUL'A ULAŞTI
A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA AYRILDILAR
İstanbul Havalimanı'ndan ayrılan ay-yıldızlı kafile, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Böylece A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu resmen sona ermiş oldu.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor