A Milli Takım Dünya Kupası sonrası Türkiye'de

Kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

Son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden takım, Los Angeles'tan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ardından Türkiye'ye döndü. Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Los Angeles'tan hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Salih Özcan

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA AYRILDILAR

İstanbul Havalimanı'ndan ayrılan ay-yıldızlı kafile, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Böylece A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu resmen sona ermiş oldu.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor