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A Milli Takım Dünya Kupası sonrası Türkiye'de

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı, ABD'deki son maçın ardından Türkiye'ye döndü. Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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A Milli Takım Dünya Kupası sonrası Türkiye'de
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  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyerek Türkiye'ye döndü.
  • Son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden takım, Los Angeles'tan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
  • Kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kafilede yer aldı.
  • A Milli Takım, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ardından Türkiye'ye döndü. Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Los Angeles'tan hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kenan YıldızKenan Yıldız

KAFİLE İSTANBUL'A ULAŞTI

A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Salih ÖzcanSalih Özcan

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA AYRILDILAR

İstanbul Havalimanı'ndan ayrılan ay-yıldızlı kafile, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. Böylece A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu resmen sona ermiş oldu.

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