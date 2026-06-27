Abdullah Ercan yazdı: Dersleri çıkarırsak tünelde ışık var

Alınacak ilk ders şu. Fiziksel olarak turnuvada çok zorlandık. Hatta sınıfta kaldık. Bunlar sonraki maçlara bu anlamda çok iyi hazırlanmak zorundayız.

İkincisi, biz set hücumundaki krizlere çözüm bulmalıyız. Yoksa bize kapanan tüm takımlara karşı sorun yaşamaya devam ederiz.

Üçüncüsü, Montella'nın oyuncu tercihlerinde artık daha dikkatli olması gerekiyor. Adaletli olması lazım. Kadroyu yaparken bazı dış etkenlerden de sıyrılması lazım. "Biz bir ekibiz. Buranın suyunu içtik, havasını soluduk" dememeli. Formda olana formayı vermeli.

Eğer bunları yaparsak Uluslar Ligi'nde bu takım yeni bir hikaye yazabilir. Ben inanıyorum. Tünelin sonunda ışık var.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Spor