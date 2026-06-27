Abdullah Ercan yazdı: Dersleri çıkarırsak tünelde ışık var
Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, ABD galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, "90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de. Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü. Bu galibiyet, bin tane zafere denk oldu" ifadesini kullandı.
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- Türkiye, FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı.
- A Spor yorumcusu Abdullah Ercan, Türkiye'nin turnuvada fiziksel olarak zorlandığını ve bu konuda sınıfta kaldığını belirtti.
- Ercan, Türkiye'nin set hücumundaki krizlere çözüm bulması gerektiğini vurguladı.
- TFF yönetimi ve teknik direktör Montella görevlerine devam edecek.
- Ercan, Montella'nın oyuncu tercihlerinde daha dikkatli ve adaletli olması gerektiğini ifade etti.
Milli Takımımız, tur şansını kaybettiği Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 yenerek turnuvayı galibiyetle tamamladı. Türk futbolunun unutulmaz ismi ve A Spor yorumcusu Abdullah Ercan hem ABD galibiyetini hem de bundan sonraki yol haritamızı mercek altına aldı:
ABD, Paraguay ve Avustralya gibi kapanmadı. Topa sahip oldular. Bu bizim sevdiğimiz oyun. Alanlar genişledi, yetenekli oyuncularımız sahneye çıktı. Arda Güler ön plandaydı. Oğuz, Ozan, Salih ve Orkun çok iyi oynadı. Bizim için büyük hayal kırıklığı yaşatan bir turnuvayı güzel bir galibiyetle kapattık. Artık "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu yanıtlamamız gerekiyor.
Şu anda görüntü çok net. Hem TFF yönetimi hem de Montella yola devam ediyor. Şimdi önümüzde Uluslar Ligi gibi çok önemli bir hedef var. Mutlaka dersleri alıp, oyuna ve sonuçlara dair doğru analizleri yapıp yolumuza devam etmeliyiz.
Alınacak ilk ders şu. Fiziksel olarak turnuvada çok zorlandık. Hatta sınıfta kaldık. Bunlar sonraki maçlara bu anlamda çok iyi hazırlanmak zorundayız.
İkincisi, biz set hücumundaki krizlere çözüm bulmalıyız. Yoksa bize kapanan tüm takımlara karşı sorun yaşamaya devam ederiz.
Üçüncüsü, Montella'nın oyuncu tercihlerinde artık daha dikkatli olması gerekiyor. Adaletli olması lazım. Kadroyu yaparken bazı dış etkenlerden de sıyrılması lazım. "Biz bir ekibiz. Buranın suyunu içtik, havasını soluduk" dememeli. Formda olana formayı vermeli.
Eğer bunları yaparsak Uluslar Ligi'nde bu takım yeni bir hikaye yazabilir. Ben inanıyorum. Tünelin sonunda ışık var.