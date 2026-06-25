Leroy Sane'den 92 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarihe geçen gol
2026 Dünya Kupası grup aşamasında Almanya'nın Ekvador ile karşılaştığı mücadelede Leroy Sane, henüz 2. dakikada fileleri havalandırdı. Galatasaraylı yıldız, hem turnuvadaki ilk golünü attı hem de Almanya Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.
Hızlı Özet Göster
- 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Almanya, Ekvador'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti.
- Karşılaşmanın 2. dakikasında Leroy Sane, Florian Wirtz'in pasıyla attığı golle Almanya'yı öne geçirdi.
- Leroy Sane, Ekvador karşısında attığı golle Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
- Sane, 2. dakikada attığı golle Almanya'nın Dünya Kupaları tarihindeki en erken ikinci golünü attı.
- Galatasaraylı Leroy Sane, bu golle Almanya'nın galibiyet yolundaki önemli isimlerinden biri oldu.
2026 Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı yıldız Leroy Sane, attığı erken golle tarihe geçen bir başarıya imza attı.
ALMANYA'YI ERKEN ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Florian Wirtz'in pasıyla topla buluşan Leroy Sane, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.
Bu golle Almanya, maça istediği başlangıcı yaparken Sane de Dünya Kupası'ndaki ilk gol sevincini yaşadı.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Leroy Sane, Ekvador karşısında kaydettiği golle Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü attı.
Yıldız futbolcu, Ekvador mücadelesiyle birlikte Dünya Kupası'nda beşinci kez forma giyerken ilk kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
92 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmanın 2. dakikasında attığı golle Alman futbol tarihine geçen Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupaları tarihindeki en erken ikinci golün sahibi oldu.
Bu alandaki rekor, 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya karşısında 1. dakikada gol atan Ernest Lehner'e ait olmaya devam ederken, Sane 92 yıl sonra bu listenin ikinci sırasında yer aldı.
GALATASARAYLI YILDIZDAN TARİHİ BAŞARI
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Dünya Kupası sahnesindeki ilk golünü tarihi bir istatistikle taçlandırdı.
Tecrübeli futbolcu, hem Almanya'nın galibiyet yolundaki en önemli isimlerinden biri oldu hem de Dünya Kupası tarihine adını yazdırmayı başardı.