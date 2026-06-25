Leroy Sane'den 92 yıl sonra Dünya Kupası'nda tarihe geçen gol

Leroy Sane ilk kez gol attı

GALATASARAYLI YILDIZDAN TARİHİ BAŞARI

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Dünya Kupası sahnesindeki ilk golünü tarihi bir istatistikle taçlandırdı.

Tecrübeli futbolcu, hem Almanya'nın galibiyet yolundaki en önemli isimlerinden biri oldu hem de Dünya Kupası tarihine adını yazdırmayı başardı.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor